Залишилися без грошей: Швеція припинила надавати дотації місцевим парафіям РПЦ

Швеція ухвалила важливе рішення щодо місцевих парафій Російської православної церкви. Країна припинила надавати цій релігійній громаді державні дотації на 2024 рік.

Ця сталося після того, як відповідний висновок щодо шведських парафій РПЦ надала служба безпеки країни. У відомстві підкреслили, що ці парафії можуть вести підривну діяльність у Швеції.

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Швеція припинить надавати дотації місцевим парафіям РПЦ

В Управлінні підтримки релігійних громад Міністерства соціальних справ (SST) Швеції поговорили з місцевими представниками РПЦ щодо їхньої позиції стосовно війни в Україні.

Згідно з повідомленнями, представники цієї релігійної громади буцімто підтвердили свою позицію "проти" війни й насильства, підкресливши свою "відданість духовним і миротворчим цілям".

Далі Управління звернулося за допомогою до Шведської служби державної безпеки. У грудні 2023 року спецслужби оприлюднили попередження, в якому йшлося про те, що окремі представники Російської православної церкви у Швеції підтримували зв'язок з російськими службами безпеки та розвідки.

Шведська служба безпеки також висловила занепокоєння з приводу того, що місцеві парафії Російської православної церкви отримують значне фінансування від країни-агресорки. За даними SÄPO, це можна вважати, як заохочення до російського вторгнення в Україну.

Крім того, SÄPO вважає, що Росія використовує Російську православну церкву у Швеції як засіб для збору розвідувальної інформації та участі в інших видах діяльності, що загрожують безпеці.

Водночас SST взяли до уваги те, що настоятель РПЦ патріарх Кіріл висловив свою підтримку повномасштабному вторгненню Росії в Україну.

В Управлінні також підтвердили, що у 2024 році не буде жодних передумов для надання коштів шведським парафіям РПЦ. За словами Ісака Райхеля, директора SST, лише громади, які активно підтримують просування "фундаментальних цінностей суспільства", матимуть право на отримання державних грантів.

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