В Одесской области 15 мая исчез 14-летний Никита Чуприн. Юношу нашли на окраине Ананьева на следующий день – мертвым.

Подросток был повешен. Сведения о гибели полицейские внесли в Единый реестр досудебных расследований с пометкой "самоубийство".

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Что известно об исчезновении подростка

Никита Чуприн ушел из дома после ссоры с родными. Те обратились в полицию. Сотрудники органов поговорили с друзьями пропавшего. Также полиция проверила заброшенные дома и лесопосадки.

Следов насильственной смерти на теле не было

На окраине города парня и обнаружили в петле. По предварительной информации, признаков насильственной смерти на теле не было.



Никита Чуприн исчез 15 мая / Фото Нацполиции

В Одесской области нашли девочку

В Одесской области правоохранители обнаружили 4-летнюю девочку. Она была очень напугана и голодна. Ее поиски шли с 14 мая, а оказалась ребенок в 10 километрах от дома. В поисковых работах были заняты около 200 человек.