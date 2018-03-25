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Футбольная визитка, "розогрев" Усика и гимн АТО: как легендарные "Тень Солнца" зажигали в Киеве

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Флагманы украинского патриотического года – мощная фолк-металл группа "Тень Солнца" – празднует юбилей. 24 марта более 600 фанов вместе с любимыми музыкантами вжарили на трехчасовом концерте в столичном клубе "Атлас".

С их музыкой смело идут в бой – становятся на футбольное поле, бойцовский ринг и, без преувеличения, на баррикады. Песня "Казаки" была выбрана визитной карточкой Национальной сборной по футболу на Евро-2016, под нее выходил на ринг Александр Усик, а "Меч Арея" стала неформальным "гимном АТО" среди военнослужащих ВСУ.

Их песни не так часто можно услышать на телеканалах или радиоволнах. Однако "Тень Солнца" считают одной из самых концертирующих украинских рок-групп, потому что играли чуть ли не на всех известных украинских фестивалях, давали всеукраинские турне, поддерживали благотворительные акции и не раз ездили на фронт.

Как и в 2003-м в львовских "Красках", столичный концерт открывал одиозный рокер по прозвищу "Черт":

15 лет назад я был с ними. Кто был на том концерте? Ого, сколько аксакалов! Но и новых сторонников немало. Сейчас вы услышите очень много знакомого, хорошего. И конечно будут сюрпризы.

"Ускорим приход весны, взявшись за руки и ведя вместе с нами "Кривой танец", – начал фронтмен Сергей Василюк.

Сочетание аутентичной бандуры и гитарного саунда, глубокие мотивирующие тексты и искренний драйв заставили фанов раствориться в живом танце.

Прозвучали и старые композиции из ранних альбомов "Над диким полем", "Пламенная Рута", так и из более новых "Танец Сердца", "Гром в кузнечной Бога" и "Мятежный край". Сергей Василюк спел и несколько сольных композиций из "Скрытого лица", в частности глубоколиричную "Вишневый сад".

Среди гостей – много старых друзей и коллег по сцене. Бандурист, автор песни "Меч Арея" Живосил Лютый выполнил думы. Доброволец-правосекторовец, поэт и музыкант Олекса Бык спел вместе с Сергеем Василюком "Ангелов в камуфляже" – хит социально-художественного проекта "Песни войны".

"Последние ночи без тебя" группа исполнила с Натальей Ветровой – вокалисткой, соавтором проекта "Очарованный мир". С бандуристом и основателем "остроконечных кобзарей" Ярославом Джусем спели народную "Там, где Ятрань круто вьется". А дальше бандурист порадовал виртуозным "Запорожским маршем".

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Кроме песен, звучали и анекдоты с передовой. Сказочник, бывший участник группы "Вий" Сашко Лирнык зачитал написанное для бойцов на фронте.

"Помню их (музыкантов группы – ред) маленькими. Еще тогда почувствовал рождение нового мощного украинского коллектива. И сейчас моя душа радуется", – сказал он.

Концертный зал был переполнен. Среди поклонников творчества группы – немало активистов и военных. Особенностью является то, что владельцы УБД могут бесплатно посещать выступления. Между громких аплодисментов слышались патриотические лозунги, развевались сине-желтые флаги, виднелась патриотическая символика.

Волонтер Александр Юрков называет себя единомышленником группы. В 2014-м они вместе организовывали патриотический фестиваль в Измаиле.

"Тень Солнца" вдохновляет на борьбу! Это особенно важно во время войны. Посмотрите, это первое мероприятие, где ребят больше, чем девушек. Их музыка нужна украинцам. Это первая группа, в 2015-м выступила в полном составе в АТО не акустически, а со всем оборудованием. Ребята дали полноценный концерт в батальоне "Киев 12", а дальше – на площади в Курахово, –говорит Юрков.

Иван Василюк – младший брат лидера группы. Говорит, что для него "Тень Солнца" всегда нечто большее, чем просто музыка.

Хорошо помню, как мои старшие братья Сергей и Алексей записывали первые песни на кассетный магнитофон. Родственные связи в сочетании с музыкой дают эмоции, которые трудно передать словами. Знаете, например, песня "Казаки" – для кого-то просто крутой рингтон на мобильном, а вот кто-то под "Меч Арея" шел в бой на Востоке. Вижу, что взгляд у публики взрослеет. Люди идут не просто тусить на концерте, а воспринимать и читать код, который им передает исполнитель. Это важно!
– акцентирует юноша.

Концерт длился более трех часов. В завершение выполнили легендарную "Казаки" и "Дикие гуси" – песню с первого альбома, написанную 15 лет назад.

Друзья, музыка – невероятная сила, которая делает нас действительно сильнее. Это наша мечта, которую мы несем все эти 15 лет, чтобы такая музыка делала непобедимыми нас, объединяла и закаляла. Мы счастливы, что мы снова здесь. До новых встреч!
– финальные слова Сергея Василюка.

Юбилейный тур "Тени Солнца" по городам Украины продолжается. Позади – Кропивницкий, Житомир, Луцк, Львов, Ивано-Франковск и Киев. На очереди – встреча с Николаевом, Одессой, Днепром и Харьковом.

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Автор: Екатерина Петренко
Теги: Новости Украины Музыка LifeStyle Фотоновости Новости культуры Публикации Статьи
Источник: 24 канал
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