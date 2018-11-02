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      16-летней школьнице, которая попала под поезд, ампутируют ногу

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      На Харьковщине поезд сбил школьницу (иллюстративное фото)
      На Харьковщине поезд сбил школьницу (иллюстративное фото) / ua.112.ua

      1-го ноября в Харьковской области в поселке городского типа Шевченково несовершеннолетняя девушка переходила дорогу на неупорядоченном переезде и попала под колеса поезда.

      Как сообщили в пресс-службе полиции Харьковской области, девушка находилась на железнодорожной станции и решила перейти пути на неупорядоченном переезде. В это время с обеих сторон двигались поезда. Один из них, который направлялся в Купянск, она пропустила, а другой не заметила. В результате девочку сбил маневровый поезд. Машинист тепловоза совершил экстренное торможение, однако остановиться не смог из-за груженых вагонов.

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      Поезд под который попала несовершеннолетняя девочка

      В результате происшествия пострадавшую в состоянии шока доставили в реанимационное отделение больницы с диагнозом травматическая ампутация правой голени.

      Движение поездов на данном участке было приостановлено на полтора часа. Обстоятельства трагедии выясняются.

      Теги: Новости Украины Аварии и ДТП Новости Харькова железная дорога
      Источник: Прес-служба Харківської поліції
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