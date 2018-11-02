16-летней школьнице, которая попала под поезд, ампутируют ногу
1-го ноября в Харьковской области в поселке городского типа Шевченково несовершеннолетняя девушка переходила дорогу на неупорядоченном переезде и попала под колеса поезда.
Как сообщили в пресс-службе полиции Харьковской области, девушка находилась на железнодорожной станции и решила перейти пути на неупорядоченном переезде. В это время с обеих сторон двигались поезда. Один из них, который направлялся в Купянск, она пропустила, а другой не заметила. В результате девочку сбил маневровый поезд. Машинист тепловоза совершил экстренное торможение, однако остановиться не смог из-за груженых вагонов.
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Поезд под который попала несовершеннолетняя девочка
В результате происшествия пострадавшую в состоянии шока доставили в реанимационное отделение больницы с диагнозом травматическая ампутация правой голени.
Движение поездов на данном участке было приостановлено на полтора часа. Обстоятельства трагедии выясняются.
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