29,5 гривны за доллар и каждый 10-й безработный: Кабмин заметно изменил прогнозы на 2020-й
Правительство Шмыгаля в проект поправок к государственному бюджету 2020 года, спровоцированному эпидемией COVID-19, внес худшие прогнозы макроэкономических показателей. Речь идет, в частности, об инфляции, курсе гривны и безработице.
При разработке изменений в бюджет правительство обновило макроэкономический прогноз и утвердило новые цифры на заседании в воскресенье, 29 марта. Об этом рассказал в своем телеграмм-канале глава Кабинета Министров Украины Денис Шмыгаль.
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Он уточнил, что специалисты Минэкономики консультировались для определения этих цифр с экспертами Минфина, НБУ, МВФ и независимыми аналитическими организациями.
Главные макроэкономические показатели на 2020: что изменилось
- Номинальный ВВП Украины Кабмин прогнозирует на уровне 4 триллионов гривен (ранее – 4,5 триллиона).
- Рост инфляции ожидают до 8,7% (ранее прогнозировали 5,5%).
- Закладывают в бюджет повышение среднегодового курса гривны до 29,5 гривны за доллар (ранее – 27 гривен за доллар).
- Почти каждый десятый украинец, вероятно, будет без работы: показатель безработицы составит 9,4% (ранее – 8,1%).
- Планку среднемесячной зарплаты снизили с 12,5 тысячи гривен до 11 тысяч гривен (с учетом инфляции эта цифра соответствует уровню 2019).
Возможно, не всеми цифрами мы довольны, но уже во втором полугодии ожидаем улучшения экономической ситуации,
– подытожил Шмыгаль.
Изменения макроэкономических показателей в бюджете Украины / Данные Кабмина
Изменения в бюджет Рада планирует рассматривать на внеочередном заседании уже в понедельник, 30 марта.
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