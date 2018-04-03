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4G-Интернетом воспользовались уже полмиллиона абонентов Vodafone Украина

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4G-Интернетом воспользовались уже полмиллиона абонентов Vodafone Украина
4G-Интернетом воспользовались уже полмиллиона абонентов Vodafone Украина / Фото из открытых источников

В первые дни работы сети 4G Интернетом 4 поколения воспользовались более 500 тысяч абонентов Vodafone Украина. А объем трафика в зоне действия 4G увеличился на 40%. Ожидаемо основную часть трафика составили видео сервисы.

Об этом сообщает Broadcast.

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Лидером в использовании 4G стал Киев – в столице готовность к 4G оказалась самой высокой, вторую строчку занимает Харьков, а на третьем месте расположилась Одесса.

На первом этапе строительства клиенты оператора могут пользоваться 4G-Интернетом в рамках своего действующего тарифа без каких-либо доплат. Первые 4G тарифы появятся чуть позже, и будут рассчитаны на разный объем пользования мобильным Интернетом и сервисами в соответствии с потребностями абонентов.

Vodafone Украина запустил скоростной 4G-Интернет в диапазоне 2,6 ГГц 30 апреля. Сначала 4G появился в местах наибольшего скопления пользователей мобильным Интернетом. Всего в ближайшее время 4G будет работать в 28 украинских городах.

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Оператор получил лицензию на работу в диапазоне 2,6 ГГц 6 марта 2018 года. После запуска 4G абоненты Vodafone могут с большим комфортом пользоваться мобильным Интернетом и сервисами на базе 4G, такими как стриминг HD TV, онлайн-игры, более активно использовать облачные сервисы, а также новые направления: "Интернет вещей", телемедицина, smart-управление энергетикой и сельским хозяйством, электронные мобильные кошельки. Новые услуги будут запускаться согласно этапам развития сети 4G.

Теги: Новости Украины Техно Интернет 4G
Источник: 24 Канал
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