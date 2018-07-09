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Телеканал новостей 24 Новости Бытовая техника

55-дюймовый телевизор Xiaomi Mi TV 4C рекордно подешевел

364 Читати новину українською
Xiaomi Mi TV 4C
Xiaomi Mi TV 4C / bgr.in

Компания Xiaomi установила солидную скидку на свои телевизоры Mi TV 4C, которые имеют диагональ на 55 дюймов. Так, пользователям предлагают рекордную скидку в размере 500 юаней (это около 76 долларов или 2000 гривен).

Об этом сообщает prostotech.com.

Так, телевизор Mi TV 4C можно приобрести по цене 2 899 юаней (11 900 гривен). А со скидкой его можно приобрести за 2 399 юаней (9 800 гривен).

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Как известно, в октябре прошлого года Xiaomi расширила свою линейку телевизоров, добавив серию Mi TV 4C. Эта модель доступна в двух моделях: 43-дюймовая модель с 1 ГБ оперативной памяти и 8 ГБ памяти и 55-дюймовая модель с 2 ГБ оперативной памяти и 8 ГБ памяти.

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Теги: Техно Xiaomi Бытовая техника
Источник: 24 Канал
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