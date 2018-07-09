55-дюймовый телевизор Xiaomi Mi TV 4C рекордно подешевел

Компания Xiaomi установила солидную скидку на свои телевизоры Mi TV 4C, которые имеют диагональ на 55 дюймов. Так, пользователям предлагают рекордную скидку в размере 500 юаней (это около 76 долларов или 2000 гривен).

Об этом сообщает prostotech.com.

Так, телевизор Mi TV 4C можно приобрести по цене 2 899 юаней (11 900 гривен). А со скидкой его можно приобрести за 2 399 юаней (9 800 гривен).

Читайте также: Xiaomi представила мини-машину для стирки интересной формы: как выглядит новинка

Как известно, в октябре прошлого года Xiaomi расширила свою линейку телевизоров, добавив серию Mi TV 4C. Эта модель доступна в двух моделях: 43-дюймовая модель с 1 ГБ оперативной памяти и 8 ГБ памяти и 55-дюймовая модель с 2 ГБ оперативной памяти и 8 ГБ памяти.

Больше новостей, касающихся новостей из мира технологий, гаджетов и искусственного интеллекта, читайте в разделе Техно