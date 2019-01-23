Курс на аскорбин: 5 продуктов с наибольшим содержанием витамина С

Витамин С укрепляет иммунную систему, поэтому помогает быстрее избавиться от простуды. В такой защите мы больше всего нуждаемся именно в пору, когда вирус подхватить легче, то есть, сейчас. Поэтому не лишним будет включить в свой рацион хотя бы пять овощей и ягод, богатых аскорбиновой кислотой.

Какие из них не стоит обходить на прилавках бакалейного отдела в супермаркетах и проходя мимо рыночные палатки, Здоровью 24 рассказала диетолог, експертка по здоровому питанию Татьяна Кихтева.

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По ее словам, запасы витамина С необходимо пополнять ежедневно, ведь такой микроэлемент нужен нашей соединительной ткани и сосудам, чтобы были крепкими.

Диетолог Татьяна Кихтева “Еще он помогает, так сказать, однократно отвлечь простуду, стимулируя образование лейкоцитов, антител и интерферонов – клеток иммунной системы, которые напрямую убивают вирусы и бактерии. А также накапливается в лимфоцитах, с помощью чего мы выздоравливаем быстрее”.

Диетолог отмечает: суточная норма витамина С для детей составляет 30-50 мг, взрослым ее следует увеличить до 70 мг, а людям почтенного возраста надо употреблять 90 мг аскорбиновой кислоты.

Итак, топ-5 продуктов с наибольшим содержанием витамина С:

Шиповник (100 г = 650 мг)

С таким содержанием витамина С составить конкуренцию ста граммам шиповника могут ... аж десять апельсинов! Да-да, ведь в одном содержится ориентировочно 60-70 мг аскорбиновой кислоты. В конце концов, скажем заранее, что ни один из цитрусовых в наш перечень не вошел.



В 100 г шиповника содержится 650 мг витамина С!/ Anywell

Один из способов усвоить витамин С, используя шиповник – заваривать чай из его ягод. Попивая его, вы предупредите не только вирусы, но и неврозы, а еще урегулирует свое давление, если он часто повышается.

Сладкий перец (100 г = 250 мг)

Именно он уверенно держит первенство среди овощей, богатых аскорбиновой кислотой.

Диетолог Татьяна Кихтева “Однако этого микроэлемента больше именно в красном, а не зеленом перце. Количество витамина С сохраняется в нем и тогда, когда вы готовите его на пару, фаршируют или запекайте. Термообработка, если она не очень длительная, лишь незначительно снижает пищевую ценность этого продукта”.

А чтобы максимально пополнить витамином С свой организм, не откажите в удовольствии похрустеть сырыми кусочками перца.

Черная смородина (100 г = 200 мг)

Только полстакана этих темно-фиолетовых ягодок – и вы запасетесь четырехдневной нормой витамина С! Если вам не нравится есть смородину в свежем виде, тогда экспериментируйте.



Если сделать из черной смородины смизи, витамин С никуда не денется/ Pinterest

"Ею можно украсить десерт, разбавлять ее с водой, добавив туда стевию, а также делать смородиновое смузи", – советует експерт по здоровому питанию.

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Облипиха (100 г = 200 мг)

Четвертой позицией рейтинга мы также удивлены. Оказывается, что мелкие желтые плоды, кроме солидного количества витамина С, богаты еще и омега-3.



В холодную пору согреет и предотвратит простуду облепиховый чай/ Pinterest

"Это жирные кислоты, которые наш организм не вырабатывает самостоятельно, поэтому они должны поступать извне. Относительно усвоения Аскорбина, то из облепихи можно заваривать чай, налить его в термос и пить в течение дня", – отметила Татьяна Кихтева.

Брюссельская капуста (100 г = 120 мг)

Аскорбиновую кислоту миниатюрный овощ сохраняет и тогда, когда является частью салатов, и при тушении. В конце концов, причин, чтобы употреблять этот вид капусты, как считает консультант по здоровому питанию Татьяна Кихтева, более чем достаточно: "Он богат также белком и железом, а еще содержит индол-3, который нормализует уровень женских гормонов – эстрогенов и прогестерона".



Один из овощей, где содержится достаточно аскорбиновой кислоты – брюссельская капуста/ Pinterest

А продукт из приведенных выше или других, богатых витамином С, вы едите каждый день? Помогает ли он поддерживать ваш иммунитет, особенно при вирусной времени? Делитесь в комментариях.

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