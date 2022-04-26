О важнейших событиях 62 дня войны предлагаем узнать в материале 24 канала.

Стоит прочесть Невидимое поле боя: как украинцам не проглотить российский крючок

05:25 Дмитрий Кулеба сказал, что Украина и Россия вели переговоры по окончании войны еще с первых дней полномасштабного вторжения. Однако сейчас Кулеба уверен, что только встреча Зеленского и Путина может привести к результатам.

В то же время, он считает, что Россия еще не дошла до того, чтобы найти решение за столом переговоров. В частности, его коллега Сергей Лавров не способен на конструктивный диалог. Когда все изменится, то Кулеба готов побороть отвращение и говорить.

По словам Кулебы, чем скорее Владимир Путин решит согласиться встретиться с Владимиром Зеленским, тем больше шансов окончить войну.

02:32 Советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович заявил, что не понимает, зачем россияне хотят наступать в направлении Кривого Рога в Днепропетровской области. Удачи ведь у них там не будет.

Я думаю, они убьются там об оборону и все. И не будут больше наступать,

– заявил Арестович.

01:51 Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что разговоры России о "реальной" угрозе третьей мировой свидетельствуют только о том, что Москва ощущает поражение. Поэтому министр призвал мир еще больше поддержать Украину.

01:34 В Бюро реинтеграции Молдовы отреагировали на взрывы, произошедшие в Тирасполе. Там считают, что это повод для обострения ситуации на границе с самопровозглашенной республикой Приднестровья.

00:25 Воздушные силы ВСУ рассказали, что кафиры совершили несколько авианалетов за 25 апреля. Наши военные атаковали 10 воздушных целей врага. Российские кафиры потеряли самолеты, ракеты и беспилотники.