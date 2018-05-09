9 мая в Киеве: какие мероприятия запланированы в столице

8 и 9 мая, ко Дню памяти и примирения и 73-й годовщине победы над нацизмом во Второй мировой войне в Киеве состоится ряд мероприятий.

9 мая в 2018 году все еще остается выходным в Украине, он приходится на среду. Кроме того, мы отмечаем со всем миром День памяти и примирения 8 мая. В будущем выходной планируют перенести именно на 8 мая, но соответствующий законопроект лишь на стадии обсуждения.

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План мероприятий в столице 9 мая 2018 года обнародовали на сайте КГГА.

9 мая в Киеве: программа мероприятий

9 мая состоится торжественная церемония возложения цветов к Могиле неизвестного солдата в парке Вечной славы.

11:00-17:00 – в Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне продолжаться торжества "Помним –Побеждаем!", в рамках которых состоится концертная программа Киевского академического муниципального духового оркестра "Украина – священная земля", поминальный реквием "Память", молебен за мир в Украине, церемония возложения гирлянды воинской славы к скульптурной композиции "Форсирование Днепра", концертно-тематическая программа "Победа, святая победа!".

В 10:00 от станции метро Арсенальная начался "Марш Бессмертного полка", организатором которого выступило общественное движение "Вера и память". Кстати, президент Петр Порошенко заявил, что Россия использует "Бессмертный полк" в гибридной войне во всем мире.

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