22:49
13 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
12°C
15°C 8°C
  • понедельник
    17°C 11°C
  • вторник
    22°C 11°C
  • среда
    23°C 11°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ЕВРОВИДЕНИЕ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛИНАРЕС СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Путин имеет талант. Военные вундеркинды
Вєсті Кремля
19:39, 12 мая
Вести.UA. Жир. Принцесса Лея-Тимошенко.
Вєсті.UA
20:46, 12 мая
Мошенники добрались до ОСМД: в чем опасность для жителей многоквартирного дома
ЦРУ
09:13, 9 мая
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 марта
Вспомнить Все. Ужасы советских вытрезвителей
Згадати все
22:54, 11 мая
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ЕВРОВИДЕНИЕ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛИНАРЕС СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

9 мая в Киеве: какие мероприятия запланированы в столице

5761 Читати новину українською
Программа мероприятий 8-9 мая в Киеве
Программа мероприятий 8-9 мая в Киеве / qha.com.ua

8 и 9 мая, ко Дню памяти и примирения и 73-й годовщине победы над нацизмом во Второй мировой войне в Киеве состоится ряд мероприятий.

9 мая в 2018 году все еще остается выходным в Украине, он приходится на среду. Кроме того, мы отмечаем со всем миром День памяти и примирения 8 мая. В будущем выходной планируют перенести именно на 8 мая, но соответствующий законопроект лишь на стадии обсуждения.

Читайте также: 9 мая: нужно ли украинцам праздновать "этот День победы"

План мероприятий в столице 9 мая 2018 года обнародовали на сайте КГГА.

9 мая в Киеве: программа мероприятий

9 мая состоится торжественная церемония возложения цветов к Могиле неизвестного солдата в парке Вечной славы.

11:00-17:00 – в Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне продолжаться торжества "Помним –Побеждаем!", в рамках которых состоится концертная программа Киевского академического муниципального духового оркестра "Украина – священная земля", поминальный реквием "Память", молебен за мир в Украине, церемония возложения гирлянды воинской славы к скульптурной композиции "Форсирование Днепра", концертно-тематическая программа "Победа, святая победа!".

В 10:00 от станции метро Арсенальная начался "Марш Бессмертного полка", организатором которого выступило общественное движение "Вера и память". Кстати, президент Петр Порошенко заявил, что Россия использует "Бессмертный полк" в гибридной войне во всем мире.

Читайте также: Почему надо отменить выходные на 1 и 9 мая

 

 

Теги: Новости Украины Новости политики Новости Киева 9 мая Афиша
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за 9 мая
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Чи оголосить Трамп війну Європі та День Перемоги в Україні, – топ-5 блогів тижня
сегодня, 22:01 Чи оголосить Трамп війну Європі та День Перемоги в Україні, – топ-5 блогів тижня
Блог Медіа 301
Як влада призначає на посади потрібних людей без конкурсів і розголосу
сегодня, 20:02 Як влада призначає на посади потрібних людей без конкурсів і розголосу
Сергій Лещенко 322
Самые смешные мемы недели: новый официальный бренд и инаугурация
сегодня, 20:00 Самые смешные мемы недели: новый официальный бренд и инаугурация "царя" Путина
410
Україну чекають пожежі
сегодня, 19:01 Україну чекають пожежі
Юрій Одарченко 572
Чим Уганда відрізняється від Росії?
сегодня, 16:00 Чим Уганда відрізняється від Росії?
Ольга Бродська 1381
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук