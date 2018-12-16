Агресія Путіна в морях України: Генасамблея ООН готує відповідь
У понеділок, 17 грудня, Генасамблея ООН розгляне внесений Україною проект резолюції щодо мілітаризації Росією Чорного і Азовського морів. Резолюцію вже підтримали понад 40 країн.
Об этом сообщил президент Петр Порошенко на пресс-конференции в воскресенье, 16 декабря.
Глава государства подчеркнул, что инициировала этот процесс Украина, зато уже 41 страна согласилась быть соавтором этой резолюции.
Завтра, 17 декабря, в Нью-Йорке, на Генеральной ассамблее ООН будет рассматриваться проект резолюции в связи с милитаризацией Черного и Азовского морей,
– сказал он.
Президент Украины также выразил надежду, что соответствующий документ примут.
Напомним, недавно США и Канада обсудили общий ответ на захват Россией украинских кораблей. Руководители внешнеполитических и оборонных ведомств государств намерены взаимодействовать на международной арене для эффективного давления на Кремль.
Что произошло в Керченском проливе?
25 ноября в Керченском проливе пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных. Известно, что 2 украинских военных малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир переходили планово и в соответствии с международными нормами из порта Одессы в порт в Мариуполе.
Однако в России заявили, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение к Керченскому проливу.
Группа украинских кораблей продолжила свой путь в Мариуполь. Однако при выходе из Керченского пролива российские пограничные суда открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО.
После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. Кроме того, 30 ноября Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте 16-60 лет.
Россия также уже не первый месяц блокирует в Азовском море иностранные суда, направлявшиеся в украинские порты. Поэтому украинская экономика терпит большие убытки.
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