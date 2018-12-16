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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПЕТРО ПОРОШЕНКО ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"
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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПЕТРО ПОРОШЕНКО ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"

      Агресія Путіна в морях України: Генасамблея ООН готує відповідь

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      Генасамблея ООН розгляне резолюцію щодо мілітаризації РФ морів, – Порошенко
      Генасамблея ООН розгляне резолюцію щодо мілітаризації РФ морів, – Порошенко / Фото з відкритих джерел

      У понеділок, 17 грудня, Генасамблея ООН розгляне внесений Україною проект резолюції щодо мілітаризації Росією Чорного і Азовського морів. Резолюцію вже підтримали понад 40 країн.

      Про це повідомив президент Петро Порошенко на прес-конференції в неділю, 16 грудня.

      Читайте також: Підсумки року від Петра Порошенка: про що говорив Президент на прес-конференції

      Глава держави наголосив, що ініціювала цей процес Україна, натомість вже 41 країна погодилася бути співавтором цієї резолюції.

      Завтра, 17 грудня, у Нью-Йорку, на Генеральній асамблеї ООН буде розглядатися проект резолюції у зв'язку з мілітаризацією Чорного і Азовського морів,
      – сказав він.

      Президент України також висловив сподівання, що відповідний документ ухвалять.

      Нагадаємо, нещодавно США та Канада обговорили спільну відповідь на захоплення Росією українських кораблів. Керівники зовнішньополітичних та оборонних відомств держав мають намір взаємодіяти на міжнародній арені для ефективного тиску на Кремль.

      Що сталось у Керченській протоці?25 листопада у Керченській протоці прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових. Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі.

      Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки.

      Група українських кораблів продовжила свій шлях до Маріуполя. Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.

      Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. Окрім того, 30 листопада Україна заборонила в’їзд на свою територію чоловікам-громадянам Росії у віці 16-60 років.

      Росія також вже не перший місяць блокує в Азовському морі іноземні судна, що прямували до українських портів. Через це українська економіка зазнає чималих збитків.

      росія захопила українсь кораблі: як реагує світ

      США та Канада обговорили спільну відповідь на захоплення Росією українських кораблів. Керівники зовнішньополітичних та оборонних відомств держав мають намір взаємодіяти на міжнародній арені для ефективного тиску на Кремль.

      Теги: Новини політики Новини України
      Джерело: 24 Канал
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