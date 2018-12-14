Конфлікт в Азовському морі: як США та Євросоюз намагаються зупинити агресію РФ

Європейський Союз продовжив санкції проти Росії ще на півроку, але нові поки не запровадив. Напередодні парламентарі США та Євросоюзу закликали свої уряди відреагувати на напад Росії на українських моряків. А ще зупинити будівництво Північного потоку-2, адже він підриває енергетичну безпеку ЄС.

Два дні тому американські конгресмени ухвалили резолюцію, в якій закликали Дональда Трампа запровадити санкції щодо Росії через напад на українських моряків. А ще вжити заходи, аби запобігти спробі Москви затягнути газовий зашморг на ЄС.

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Зусилля американських конгресменів підтримали та в Європарламенті. Депутати як і їхні американські колеги закликали лідерів країн ЄС до дій. А ще євродепутати переконані, потрібно відповісти на повзучу анексію Азовського моря Росією.

Європарламент закликає ЄС та його держави-члени закрити доступ до портів Євросоюзу для російських кораблів, які йдуть з Азовського моря, якщо Росія не відновить свободу навігації через Керченську протоку та в Азовському морі,

– пояснили в Європарламенті.

У Росії чотири великі порти в Азовському морі. Загальний вантажообіг складає понад 16 мільйонів тонн. Порти використовують для відправлення нафтопродуктів, вугілля, металопрокату та зерна, а також як перевалочні пункти для вантажів з Південної та Східної Європи, Близького Сходу, Північної Африки. Блокування російських суден, що йдуть з Азова, не дасть великого ефекту, зазначили українські експерти.

Річ у тім, що основними портами Росії у цьому басейні є порти чорноморські, насамперед у Новоросійську. І вантажопотік через Азовське море він не занадто великий і він не є стратегічно важливим,

– сказав редактор видання "Гроші" Олександр Крамаренко.

Агресію Росії може зупинити лише серйозне покарання, яке боляче вдарить по економіці країни-агресорки.

Наразі це не стосуються головного, що є в Росії, – нафти. Тобто спершу блокування розрахунків в доларах і євро. Максимальне обмеження споживання газу та нафти російського походження,

– наголосив голова ради Українського аналітичного центру Борис Кушнірук.

Одним з таких кроків може стати блокування будівництва Північного потоку-2. І до цього неодноразово закликали своїх лідерів і американські члени Палати представників, і євродепутати. Але від слів до справи ніхто так і не перейшов.

Тут ми зіштовхуємося з проблемою класичного капіталістичного егоїзму. Тобто бізнес Німеччини й деяких європейських країн зацікавлений у цьому потоці,

– розповів Кушнірук.

Відтак Євросоюз пропонує Росії діалог у відповідь на її агресію. І в чергове продовжує запроваджені чотири роки тому санкції, які не втримали росіян від нападу на українських моряків в Чорному морі та від повзучої анексії Азовського моря.

Що сталось в Азовському морі?25 листопада прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових в Азовському морі. Відомо, що 2 малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово та відповідно до міжнародних норм.



Проте в Росії заявили, що нібито українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.



Група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких вже арештували в окупованому Криму.



Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. А Росія блокує українські судна та порти в Азовському морі.

Захоплення Росією українських кораблів: дивіться відео