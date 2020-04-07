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      Ахметов опустился на 600 позиций в рейтинге Forbes: он потерял более 3 миллиардов долларов

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      Ахметов опустился на 600 позиций в рейтинге Forbes / lb.ua

      Самый богатый человек Украины Ринат Ахметов за год потерял более 3,5 миллиарда долларов доходов. Поэтому в рейтинге Forbes олигарх опустился на 600 позиций.

      Об уменьшении у Ахметова его состояния свидетельствуют данные Forbes по состоянию на апрель 2020 года.

      Обратите внимание Топ-менеджер Ахметова стал советником Шмыгаля по вопросам энергетики, – СМИ

      В марте 2019 года журнал оценивал состояние Ахметова в 6 миллиардов долларов. Теперь они составляют – 2,4 миллиарда долларов. То есть олигарх потерял за год более 3,5 миллиарда долларов. Поэтому Ахметов в общем рейтинге богатых людей опустился с 272-й ступени на 875-ю.

      Согласно текущей информации, состояние Ахметова составляет 2,8 миллиарда долларов.

      Кроме того, из рейтинга миллиардеров выбыл Вадим Новинский – партнер Ахметова. Его состояние уменьшилось до уровня менее миллиарда долларов.

      Кто еще из украинских бизнесменов есть в списке Forbes

      • Виктор Пинчук (1,3 миллиарда долларов) – 1613-е место;
      • Геннадий Боголюбов (1,2 миллиарда долларов) – 1730-е;
      • Юрий Косюк (1,1 миллиарда долларов) – 1851-е;
      • Игорь Коломойский (1 миллиард долларов) – 1990-е.

      К слову, лидером мирового рейтинга является основатель компании Amazon Джефф Безос с состоянием в 113 миллиардов долларов. На втором месте – соучредитель Google Билл Гейтс (98 миллиардов), на третьей – Бернар Арно (76 миллиардов), владелец контрольного пакета акций LVMH.

      Что известно о рейтинге Forbes?
      Американский финансовый журнал Forbes, начиная с 1987 года, публикует ежегодный список самых богатых людей мира. В него не вносят людей с "непонятным" происхождением капитала, а также диктаторов, членов их семей и членов королевских семей.

      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Бизнес Новости Украины Игорь Коломойский Виктор Пинчук Вадим Новинский Forbes Деньги Ринат Ахметов
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