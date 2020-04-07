Ахметов опустился на 600 позиций в рейтинге Forbes: он потерял более 3 миллиардов долларов

Самый богатый человек Украины Ринат Ахметов за год потерял более 3,5 миллиарда долларов доходов. Поэтому в рейтинге Forbes олигарх опустился на 600 позиций.

Об уменьшении у Ахметова его состояния свидетельствуют данные Forbes по состоянию на апрель 2020 года.

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В марте 2019 года журнал оценивал состояние Ахметова в 6 миллиардов долларов. Теперь они составляют – 2,4 миллиарда долларов. То есть олигарх потерял за год более 3,5 миллиарда долларов. Поэтому Ахметов в общем рейтинге богатых людей опустился с 272-й ступени на 875-ю.

Согласно текущей информации, состояние Ахметова составляет 2,8 миллиарда долларов.

Кроме того, из рейтинга миллиардеров выбыл Вадим Новинский – партнер Ахметова. Его состояние уменьшилось до уровня менее миллиарда долларов.

Кто еще из украинских бизнесменов есть в списке Forbes

Виктор Пинчук (1,3 миллиарда долларов) – 1613-е место;

Геннадий Боголюбов (1,2 миллиарда долларов) – 1730-е;

Юрий Косюк (1,1 миллиарда долларов) – 1851-е;

Игорь Коломойский (1 миллиард долларов) – 1990-е.

К слову, лидером мирового рейтинга является основатель компании Amazon Джефф Безос с состоянием в 113 миллиардов долларов. На втором месте – соучредитель Google Билл Гейтс (98 миллиардов), на третьей – Бернар Арно (76 миллиардов), владелец контрольного пакета акций LVMH.

Что известно о рейтинге Forbes?

Американский финансовый журнал Forbes, начиная с 1987 года, публикует ежегодный список самых богатых людей мира. В него не вносят людей с "непонятным" происхождением капитала, а также диктаторов, членов их семей и членов королевских семей.