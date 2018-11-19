Александр Усик вернется на ринг в мае

Абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе можно будет увидеть на ринге не раньше мая 2019 года.

Об этом сообщил менеджер украинца Эгис Климас.

Читайте также: Усик сохранит свои пояса при переходе в супертяжелый дивизион

Таким образом, команда Усика рассчитывает восстановить силы боксера, ведь в прошлом году Александр провел три чемпионских поединки. Так, украинец победил в полуфинале и финале Всемирной боксерской суперсерии, после чего и стал абсолютным чемпионом в крузервейте.



Александр Усик завоевал титул чемпиона мира

А уже в конце 2018 года защитил все свои пояса в бою с британцем Тони Белью. В мае же Александр Усик скорее всего дебютирует в супертяжелом дивизионе, если Андре Уорд не восстановит карьеру ради встречи с украинцем.

Напомним, что абсолютный чемпион мира Александр Усик поднялся на четвертую строчку рейтинга лучших боксеров независимо от весовой категории журнала The Ring.