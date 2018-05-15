AMD анонсировала выход обновленных чипов Ryzen Threadripper: чем интересная новинка

Во время презентации гибридных процессоров Ryzen Pro компания AMD сообщила о начале поставок тестовых образцов чипов Ryzen Threadripper второго поколения. А также корпорация готовит еще новые комплектующие к компьютерам, в частности материнские платы для HEDT-платформы Socket TR4.

Об этом сообщает Overclockers.

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Новые CPU изготавливаются с использованием 12-нанометрового техпроцесса и получат набор улучшений, характерный для "камней" Ryzen 2000 серии. В частности, можно ожидать рост частотного потенциала, снижение задержек доступа к кэш-памяти и уменьшение латентности ОЗУ.

Официальный релиз процессоров AMD Ryzen Threadripper второго поколения состоится в третьем квартале, через год после выхода их предшественников. Параллельно с ними дебютируют новые материнские платы для HEDT-платформы Socket TR4, которые используют обновленный набор логики AMD X399. Упомянутые CPU можно будет использовать с уже доступными на рынке платами при условии выпуска производителем соответствующей прошивки UEFI.

Стоит отметить, что подробностями о грядущем обновлении своей HEDT-платформы AMD должна поделиться в рамках выставки Computex 2018, до открытия которой осталось меньше месяца.