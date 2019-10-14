Американская астронавтка с украинскими корнями приехала во Львов: что ее поразило

Из Америки на родную землю приехала известная американская астронавтка. Хайдемари Стефанишин-Пайпер приехала во Львов по случаю Всемирной недели космоса. Она уже успела встретиться с мэром города Андреем Садовым, а уже 14 октября ее ждет встреча со студентами Львовской политехники.

Цель визита Хайдемари

Там она расскажет о работе на международной космической станции NASA, где астронавтка работает более 20 лет.

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Кроме того, молодежь из первых уст услышит увлекательные истории о полетах в космос, где Хайдемари суммарно провела 27 суток. Отец Хайди родом со Львовщины, последний раз женщина была в Украине 12 лет назад. Андрею Садовому она сказала, что ее приятно поразили изменения во всей стране, и городе в частности.

Через столько лет, я очень рада вернуться во Львов, и чувствую себя здесь как дома. Прежде всего меня поразил новый аэропорт, которого не было во время моего предыдущего визита. А сам город живет, на улицах полно людей, происходит немало событий, марафон,

– сказала астронавтка.

Американская астронавтка с украинскими корнями приехала во Львов / Фото: Львовский городской совет

Что известно про астронавтку

Хайдемари Стефанишин-Пайпер – американская астронавтка украинского происхождения, которая провела в космосе 27 дней и 15 часов. К группе астронавтов NASA она присоединилась в 1996 году. Полетела в космос в составе экипажа 2006 года. Является членом Американского общества инженеров-механиков.



Хайдемари Стефанишин-Пайпер с командой