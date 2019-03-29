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      Американский генерал-лейтенант не исключает оккупирование Одессы и...

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      Блокада Одессы с Черного моря не исключена
      Блокада Одессы с Черного моря не исключена / InfoResist

      На этой неделе бывший командующий сухопутными войсками США в Европе, генерал-лейтенант Бен Ходжес заявил, что Россия на Черном море осуществляет политику блокады внеблоковых стран, таких как Украина и Грузия.

      Поэтому НАТО и страны-партнеры, в том числе Грузия и Украина должны создать "защитную сферу" в Черном море, дабы препятствовать России в осуществлении ее планов, в том числе и по блокаде Одессы.

      В принципе, многие вопросы, которые поднимал генерал-лейтенант, имеют место быть. На Черном море сейчас и вправду отчетливо просматривается дисбаланс сил сторон, с явным перевесом в пользу ЧФ ВМФ РФ. Об это, кстати, можно более подробно узнать в исследовании "Баланс сил и риски Черноморского региона которое в прошлом году я подготовил для группы "ИС".

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      Бен Ходжес
      Бен Ходжес / Фото Голос Америки

      А потому, тема болезненная и острая, хотя, в какой-то момент мне показалось, что генерал-лейтенант не столько намерен озвучивать пути ее решения, сколько акцентирует внимание на присутствии в Одессе российского бизнеса. При этом проводя параллели с недавним скандалом в оборонной сфере, а именно – поставкой российских запчастей для нужд ВПК Украины.

      Вот и получилось, что его заявления о необходимости создания защитной сферы с использованием морских и наземных систем, позволяющих защитить Румынию и не дать ВМФ России заблокировать Одессу, носили несколько виртуальный характер, без конкретики. В свою очередь, военный углубился в вопросы, от которых он явно далек, но на которые очень "хотел поговорить".

      Я уже не в первый раз замечаю то как, бывший командующий сухопутными войсками США в Европе, бросается яркими фразами, больше наполненными популистской составляющей, нежели заключениями человека детально разбирающегося в сути проблемы.

      К примеру, в 2018 году именно Бен Ходжес сокрушался по поводу того, что Украина экспортирует танки "Оплот" в Таиланд (выполняя условия контракта) и в то же самое время запрашивает ПТРК "Джавелин" и прочие виды вооружения у США. Тогда его слова имели серьезный резонанс, но прозвучали они совершенно необдуманно и непрофессионально. Словно генерал-лейтенант был не в курсе того, что поставки "Джавелин" это в первую очередь политическое решение, принятое на самом верху. Да и вообще, как можно сравнивать производство танков, с поставками новейших противотанковых ракетных комплексов?

      Вот и возникает странное, двоякое ощущение, что уважаемый генерал-лейтенант использует важные и глобальные темы для развития неких популистских нарративов. Настораживает это, если честно.

      К слову сказать, две недели назад этот же генерал-лейтенант, в Праге на конференции по вопросам безопасности по случаю 20-летия вступления Чехии, Венгрии и Польши в НАТО, заявлял, что в течение следующих 10 лет Россия может попытаться оккупировать Одессу и, внимание, Румынию!

      Ну, с Одессой-то все понятно, но вот то, что Россия попытается оккупировать страну из состава НАТО. Оккупация которой сама по себе крайне проблематична из-за отсутствия общих сухопутных границ, это очень интересное и необычное предположение. И, если уж говорить о вероятности самоубийственной экспансии Кремля на Запад, то куда выше риски оккупации Эстонии, Литвы или Латвии, нежели Румынии.

      Итог? А итог прост. Проблема блокады Черного моря актуальна и насущна. Ее решение находится на потоке и отчасти дисбаланс сил НАТО пытается сейчас компенсировать своим постоянным присутствие, в том числе и в Одессе. Напомню, что 1 апреля в порт Одессы зайдут фрегаты ВМФ Канады и Испании – "Торонто" и "Санта Мария".

      Тем не менее, единственным верным решением угрозы является создание группировки военных кораблей, способных адекватно предупреждать и отвечать на угрозы РФ. А относительно путей реализации такого плана единого решения в анклаве НАТО – нет.

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      Автор: Злой Одессит
      Теги: Новости политики Новости Одессы Публикации Новости России Чорное море Конфликт в Азовском море
      Источник: Facebook
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