Ангелина второй раз вынуждена бороться за свою жизнь с тяжелой болезнью

Украинка Ангелина Радянская второй раз вынуждена бороться с тяжелой болезнью и обращается за помощью ко всем, кто сможет ей в этом помочь

"С 2011 года я болею онкологическим заболеванием – инвазивной протоковой карциномой и с 2012 года имела 3-ю пожизненную группу инвалидности. Благодаря приему специальных препаратов (химиотерапия, радиотерапия, гормонотерапия), я добилась стойкой ремиссии в протекании болезни и жила с 2013 по 2017 год обычной жизнью", – рассказывает Ангелина.

В прошлом году болезнь вернулась с новой силой – появились метастазы в костях и легких, которые пришлось оперировать. С тех пор началась новая тщательная и длительная борьба за здоровье женщины, которая продолжается до сих пор.

На сегодня у меня восстановился рост метастазов в костях и легких. Только курс лечения, анализов и обследований, постоянного мониторинга и консультаций, в месяц обходится от 60 000 до 100 000 гривен. Сейчас я нуждаюсь в новом курсе радиотерапии и еженедельном мониторинге анализов врачами,

– говорит Ангелина и просит о посильной помощи от каждого.

Цель – сделать так, чтобы мама жила как можно дольше рядом со своим ребенком.

Реквизиты для помощи:

ПриватБанк 4731 2191 1364 4391

Радянская Ангелина