Ангеліна вдруге змушена боротися за своє життя з тяжкою хворобою

Українка Ангеліна Радянська вдруге змушена боротися з тяжкою хворобою і звертається за допомогою до всіх, хто зможе їй в цьому допомогти

"З 2011 року я хворію на онкологічне захворювання – інвазивну протокову карциному і з 2012 року мала 3-ю довічну групу інвалідності. Завдяки прийому спеціальних препаратів (хіміотерапія, радіотерапія, гормонотерапія), я домоглася стійкої ремісії в перебігу хвороби і жила з 2013 по 2017 рік звичайним життям", – розповідає Ангеліна.

Минулого року хвороба повернулася з новою силою – з'явилися метастази в кістках і легенях, які довелося оперувати. З тих пір почалася нова ретельна і тривала боротьба за здоров'я жінки, яка триває досі.

На сьогодні у мене відновився ріст метастазів в кістках і легенях. Тільки курс лікування, аналізів та обстежень, постійного моніторингу та консультацій, в місяць обходиться від 60 000 до 100 000 гривень. Зараз я потребую новий курс радіотерапії і щотижневий моніторинг аналізів лікарями,

– каже Ангеліна і просить про посильну допомогу від кожного.

Мета – зробити так, щоб мама жила якомога довше поруч зі своєю дитиною.

Реквізити для допомоги:

ПриватБанк 4731 2191 1364 4391

Радянська Ангеліна