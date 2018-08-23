App Store заблокировал российское приложение из-за работы в аннексированном Крыму

Магазин приложений App Store удалил российское приложение сервиса онлайн-бронирования жилья "Суточно.ру". Причина в том, что приложение предлагало квартиры в частности и в аннексированном Крыму.

Об этом пишет российский "Интерфакс".

"Через App Store проходило около 10% бронирований. Приложение удалили из магазина. Нам пришло письмо со ссылкой на американское законодательство, где говорится о санкциях, наложенных на Крым, поэтому мы понимаем, что такие действия связаны именно с Крымом. В целом, в летний период на Крым у нас приходится около 22% бронирований", – сообщил собеседник агентства.

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Сервис "Суточно.ру" изначально работал как сайт объявлений, но год назад стал полноценным сервисом бронирования. Приложение российской компании в App Store запустили в начале 2015 года. По данным сервиса, активных пользователей насчитывалось около 100 тысяч.

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