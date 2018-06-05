Apple остроумно посмеялась над Google на WWDC 2018

На вчерашней конференции WWDC 2018 старший вице-президент по разработке программного обеспечения Apple Крейг Федерико довольно серьезно прошелся по главному конкуренту iOS – операционной системе Android.

Об этом сообщает Phon Arena.

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Федериги заявил, что процент инсталляций новой версии iOS превышает аналогичный показатель Android минимум в десять раз. Цифры действительно впечатляют: 81% устройств на iOS используют последнюю версию операционной системы. При этом общее количество гаджетов Apple уже перевалило за миллиард.



В то же время, последняя версия Android (8.x Oreo), выпущенная в августе прошлого года, установлена ​​лишь на 6% устройств под управлением мобильной ОС от Google. Однако Apple по привычке обошла тот факт, что под управлением Android работает в разы больше гаджетов, в том числе и в низших ценовых диапазонах.



Статистика использования iOS и Android

Согласно собственной статистике Google, новая Oreo установлена на 5,7% Android-гаджетов. При этом версия 8.0 используется на 4,9% устройств, и только 0,8% получили обновление до 8.1. Что касается iOS, то статистика App Store говорит лишь о 76% установок iOS 11. Впрочем, эти данные датированы 22 апреля, и показатель в 81% на текущий момент выглядит вполне логичным.

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