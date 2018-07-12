Apple внезапно обновила флагманскую линейку ноутбуков MacBook Pro

12 июля корпорация Apple обновила флагманскую линейку ноутбуков MacBook Pro с экранами 13 и 15 дюймов. Внешне изменения почти незаметны, основное обновление пришлось на функционал устройств.

Об этом сообщает издание wylsa.com.



Вся линейка MacBook Pro (2018) теперь оснащена дисплеями с True Tone (система датчиков для подстройки температуры картинки), а также обновленной клавиатурой "бабочка" третьего поколения. Так, новая клавиатура будет работать значительно тише.

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15-дюймовая модель получила MacBook Pro 6-ядерный Intel Core i7 или i9 8 поколения. Максимальная частота доходит до 2,9 и 4,8 ГГц в режиме TurboBoost. В паре с процессорами работает оперативная память типа DDR4 до 32 ГБ. Максимальный объем SSD-накопителя составляет 4 ТБ. Устройства оснащены видеокартой Radeon Pro 560X с 4 ГБ памяти на борту. Она будет доступна в двух версиях 15-дюймовой модели.



Младшие версии работают на 4-ядерных процессорах Intel Core i5 и i7. Максимальная тактовая частота – до 2,7 и 4,5 ГГц в режиме Turbo Boost. SSD-накопитель здесь будет немного меньше: на 2 ТБ. За обработку видео отвечает интегрированная Intel Iris Plus 655 с 128 МБ eDRAM.

Обновленная версия MacBook Pro



Все модели получили новый процессор Apple T2. Его уже использовали в новом iMac Pro. В обоих случаях емкость аккумуляторов увеличена.



Ноутбуки получили процессор Intel Core восьмого поколения, до 32 Гб оперативной памяти, до 4 Тб на твердотельных накопителях, дисплеи True Tone, чипы Apple T2, тихие клавиатуры третьего поколения.



13-дюймовый MacBook Pro начального уровня стоит 1799 долларов (46 800 гривен). Цены на 15-дюймовую модель начинаются от 2399 долларов (62 300 гривен).

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