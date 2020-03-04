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      Арахамия назвал количество вакантных должностей в новом правительстве Шмыгаля

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      В новосозданном Кабинете министров, который возглавил премьер Денис Шмыгаль, будет шесть вакантных должностей. В частности, в правительство будут искать двух вице-премьеров и четырех министров.

      Об этом рассказал руководитель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия во время внеочередного заседания Верховной Рады 4 марта, пишет "НВ".

      Важно: Денис Шмыгаль стал новым премьер-министром Украины

      Какие должности являются вакантными в новом правительстве:

      • вице-премьера по вопросам экономики;
      • вице-премьера по вопросам обороны;
      • министра экономики;
      • министриа образования;
      • министра культуры;
      • министра аграрного комплекса.

      Из министерства экономики сделали такого монстра, которым трудно управлять, несмотря на личность министра. Мы приняли окончательное решение о распределении министерства экономики и культуры и уже ищем кандидатов,
      – добавил Арахамия.

      Арахамия пояснил, что министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов отказался возглавлять одно из министерств, которое должно образоваться после разделения его ведомства на два отдельных – Минэкономики и Минагро.

      Кроме того, Владимир Бородянский не захотел оставаться в должности министра культуры после того, как Министерство культуры, молодежи и спорта разделят на Минкульт и Минспорта.

      Что известно о новом правительстве Шмыгаля? 4 марта Верховная Рада поддержала отставку премьер-министра Украины Алексея Гончарука. Вместе с ним в отставку ушел и весь Кабинет министров.

      Новым главой правительства парламент избрал Дениса Шмыгаля. После этого политик предложил Раде проголосовать за новый Кабинет министров, свои должности в котором сохранили только глава МВД Арсен Аваков, министр юстиции Денис Малюська, министр инфраструктуры Владислав Криклий и министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

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      Автор: Наталья Боднар
      Теги: Новости Украины Новости политики Денис Шмыгаль Кабинет Министров Украины Верховная Рада Слуга народа Министерство культуры, молодежи и спорта Министерство образования и науки Украины Министерство экономического развития и торговли Тимофей Милованов – новости Владимир Бородянский Давид Арахамия
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