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Археологическая находка на Почтовой: почему миллионы прибыли пойдут завхозу Януковича

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Раскопки на Почтовой площади
Раскопки на Почтовой площади / www.rbc.ua/ukr

Во время строительства торгового центра на Почтовой площади три года назад неожиданно обрели невероятную археологическую достопримечательность – кусок киевской улицы княжеской эпохи. Мэр столицы сразу же заявил, что на том месте будет музей, но в городской администрации подумали и решили, что нельзя вот так взять и из-за какой-то исторической находки расторгнуть соглашение и обидеть застройщика

Об этом в своем блоге "Право на правду" рассказал Дмитрий Гнап.

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По его словам, Киеву невероятно повезло, ведь можно обустроить музей, в котором многочисленным туристам показывать, как выглядела украинская столица тысячелетие назад.

Действительно, чем мы хуже Рима или Афин, куда ежегодно приезжают толпы иностранцев, чтобы прикоснуться к вечности, сфотографироваться на память, а заодно оставить денег во время туристической поездки
– отметил Дмитрий Гнап.

Гнап рассказал, что вдохновленный находкой мэр Виталий Кличко три года назад заявил: на месте важной археологической находки непременно будет создан музей. Но для этого надо разорвать соглашение между городом и застройщиком, который планирует на этом месте построить торговый центр. И вот, месяц за месяцем, энтузиазм Виталия Кличко, а также пропрезидентской фракции в Киевсовете начали понемногу угасать. Хорошенько подумав, в городской администрации, в конце концов, заявили, что нельзя вот так взять и из-за какой-то там исторической находки расторгнуть соглашение и обидеть компанию-застройщика.

Андрей Кравец

Как отметил Дмитрий Гнап, застройщик этот действительно непростой. Фирма "Хэнсфорд-Украина", которая осуществляет все работы на Почтовой площади, в том числе возведение торгового центра, была создана за несколько месяцев до событий на Евромайдане. И принадлежит она Андрею Кравцу – так называемому завхозу Виктора Януковича, который занимался бытом бывшего президента и возглавлял при Януковиче Государственное управление делами.

Этот Кравец после бегства своего патрона, недолго скитался по заграницам, и уже летом 2014 года вернулся в Украину, очевидно, получив гарантии неприкосновенности и от нынешнего президента, и от правоохранителей. И активно взялся за застройку Почтовой площади.
– сказал журналист.

Больше смотрите в программе "Право на власть" с Дмитрием Гнапом по 26 июня 2018

 

Теги: Видеоблоги Новости Украины Новости Киева Коррупция Виктор Янукович История
Источник: 24 канал
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