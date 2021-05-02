Народный депутат от "Слуги народа" Артем Дмитрук принял участие в выпуске программы пророссийского пропагандиста Анатолия Шария о событиях 2 мая в Одессе. Он утверждает, что виноваты в трагедии те, кто и сейчас влияют на политическую жизнь Украины.

Артем Дмитрук принял участие в программе с названием "Я видел это". Пропагандист Шарий собрал в выпуске тех людей, которые участвовали в беспорядках на Куликовом поле или были их свидетелями.

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Нардеп от "Слуги народа" в пропагандистском видео Шария

Общая тональность видео такова, что это "фашисты" и "промайданутые активисты" убили невинных людей. Впрочем, во всем получасовом выпуске не была представлена другая сторона – пострадавшие от действий пророссийских коллаборантов. Как и не было упоминаний о том, что столкновения начались с атаки на проукраинских активистов.

Артем Дмитрук выступил в видео как непосредственный участник событий. Относительно причин трагедии он отметил: в городе якобы находилось много провокаторов и представителей власти. В штабе, по его словам, вроде бы был даже весь высший состав правоохранительных органов и Верховной Рады. И они, как утверждает нардеп, причастны к трагедии.

Скорее всего, это мое личное мнение – они замешаны в тех событиях. Выводов следствия нет как раз потому, что в них замешаны те люди, которые на сегодня имеют влияние в украинской политике,

– заявил Дмитрук.

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В программе также приняли участие нардеп от ОПЗЖ Николай Скорик, депутат районного совета от партии Шария Александр Чорноиваненко, сотрудник "Беркута", который приехал на место трагедии по вызову,

Справка. Артем Дмитрук попал в Раду ІХ созыва по мажоритарному округу №133 в Одесской области. Он представлял партию "Слуга народа". Сейчас входит в эту фракцию в Раде, является членом комитета по вопросам правоохранительной деятельности.

Активист Сергей Стерненко в своих соцсетях отметил: в прошлом году Артем Дмитрук участвовал в возложении цветов в честь террористов. Он добавил: приняв участие в таком видео, Дмитрук помог российской пропаганде.

Трагедия 2 мая: кратко