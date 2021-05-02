"Слуга" Дмитрук засветился на шоу Шария касательно трагедии 2 мая и нашел "виновных в трагедии"
Народный депутат от "Слуги народа" Артем Дмитрук принял участие в выпуске программы пророссийского пропагандиста Анатолия Шария о событиях 2 мая в Одессе. Он утверждает, что виноваты в трагедии те, кто и сейчас влияют на политическую жизнь Украины.
Источник:24 канал
Артем Дмитрук принял участие в программе с названием "Я видел это". Пропагандист Шарий собрал в выпуске тех людей, которые участвовали в беспорядках на Куликовом поле или были их свидетелями.
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Нардеп от "Слуги народа" в пропагандистском видео Шария
Общая тональность видео такова, что это "фашисты" и "промайданутые активисты" убили невинных людей. Впрочем, во всем получасовом выпуске не была представлена другая сторона – пострадавшие от действий пророссийских коллаборантов. Как и не было упоминаний о том, что столкновения начались с атаки на проукраинских активистов.
Артем Дмитрук выступил в видео как непосредственный участник событий. Относительно причин трагедии он отметил: в городе якобы находилось много провокаторов и представителей власти. В штабе, по его словам, вроде бы был даже весь высший состав правоохранительных органов и Верховной Рады. И они, как утверждает нардеп, причастны к трагедии.
Скорее всего, это мое личное мнение – они замешаны в тех событиях. Выводов следствия нет как раз потому, что в них замешаны те люди, которые на сегодня имеют влияние в украинской политике,
– заявил Дмитрук.
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В программе также приняли участие нардеп от ОПЗЖ Николай Скорик, депутат районного совета от партии Шария Александр Чорноиваненко, сотрудник "Беркута", который приехал на место трагедии по вызову,
Активист Сергей Стерненко в своих соцсетях отметил: в прошлом году Артем Дмитрук участвовал в возложении цветов в честь террористов. Он добавил: приняв участие в таком видео, Дмитрук помог российской пропаганде.
Трагедия 2 мая: кратко
- 2 мая 2021 года исполняется 7 лет со дня трагических событий в Одессе, когда погибли 48 человек.
- В этот день, 7 лет назад, в Одессе был запланирован футбольный матч между "Черноморцем" и "Металлистом". Перед ним состоялся фанатский марш, в котором приняли участие проукраинские активисты.
- На это шествие и напали представители Антимайдана и начали обстреливать активистов из пистолетов.
- Первыми жертвами трагедии стали десятник "Правого сектора" Игорь Иванов и активист Евромайдана Андрей Бирюков.
- В результате нападения в центре Одессы погибли 6 проукраинских активистов. Впоследствии столкновения перенеслись на Куликово поле, где был расположен палаточный городок Антимайдана.
- В результате столкновений между сторонниками Евромайдана и пророссийскими активистами и пожара в Доме профсоюзов на Куликовом поле погибли 48 человек.
- Расследование "дела 2 мая" продолжается до сих пор.
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