Assassin's Creed Odyssey: системные требования и сюжет игры

Компания Ubisoft наконец поделилась информацией о системных требованиях долгожданного продолжения сериала Assassin's Creed. Отметим, до релиза игры остается меньше месяца, однако у геймеров еще есть время, чтобы подготовить свои компьютеры к будущему путешествию в Древнюю Грецию.

Об этом сообщается на официальном сайте Ubisoft. Читайте также: ТОП-3 игры августа 2018: обзор Far Cry 5, Strange Brigade и God of War 4 В новой части Assassin's Creed игроков отправят в эпоху Древней Греции. На выбор будет доступно два персонажа – спартанские наемники Алексиос и Кассандра, что являются потомками легендарного царя Леонида. Разработчики обещают еще больше ролевой составляющей, включающей интерактивную систему диалогов, нелинейные задачи, несколько концовок и возможность завести роман с персонажами любого пола.

Скриншот из игры Assassin's Creed Odyssey Минимальные системные требования Assassin's Creed Odyssey: Операционная система: Windows 7 SP1 / Windows 8.1 / Windows 10 (только 64-бит) Процессор: AMD FX 6300 (3,5 ГГц) / Ryzen 3 1200 / Intel Core i5 2400 (3,1 ГГц); Видеокарта: AMD Radeon R9 285 / NVIDIA GeForce GTX 660 (2 ГБ памяти с Shader Model 5.0); Оперативная память: 8 ГБ; Разрешение: 720p; Частота кадров: 30 fps; Настройки видео: низкие; Свободное место на жестком диске: 46 ГБ; Версия DirectX: с июня 2010 года; Звук: совместимая с DirectX 9.0c карта и последние драйверы. Системные требования Assassin's Creed Odyssey: Операционная система: Windows 7 SP1 / Windows 8.1 / Windows 10 (только 64-бит) Процессор: AMD FX-8350 (4,0 ГГц) / Ryzen 5 1400 / Intel Core i7-3770 (3,5 ГГц); Видеокарта: AMD Radeon R9 290 / NVIDIA GeForce GTX 970 (4 ГБ памяти или больше и поддержка Shader Model 5.0) или лучше; Оперативная память: 8 ГБ; Разрешение: 1080p; Частота кадров: 30 fps; Настройки видео: высокие; Свободное место на жестком диске: 46 ГБ; Версия DirectX: с июня 2010 года; Звук: совместимая с DirectX 9.0c карта и последние драйверы. Системные требования Assassin's Creed Odyssey для запуска в 4K: Операционная система: Windows 10 (только 64-бит) Процессор: AMD Ryzen 1700X (3,8 ГГц) / Intel Core i7 7700 (4,2 ГГц); Видеокарта: AMD Vega 64 / NVIDIA GeForce GTX 1080 (8 ГБ памяти и поддержка Shader Model 5.0); Оперативная память: 16 ГБ; Разрешение: 4К; Частота кадров: 30 fps; Настройки видео: высокие; Свободное место на жестком диске: 46 ГБ; Версия DirectX: с июня 2010 года; Звук: совместимая с DirectX 9.0c карта и последние драйверы. Трейлер игры Assassin's Creed Odyssey – смотрите видео Релиз Assassin's Creed Odyssey запланирован на 5 октября для PC, PlayStation 4 и Xbox One. Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно