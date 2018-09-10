Assassin's Creed Odyssey: системные требования и сюжет игры
Компания Ubisoft наконец поделилась информацией о системных требованиях долгожданного продолжения сериала Assassin's Creed. Отметим, до релиза игры остается меньше месяца, однако у геймеров еще есть время, чтобы подготовить свои компьютеры к будущему путешествию в Древнюю Грецию.
Об этом сообщается на официальном сайте Ubisoft.
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В новой части Assassin's Creed игроков отправят в эпоху Древней Греции. На выбор будет доступно два персонажа – спартанские наемники Алексиос и Кассандра, что являются потомками легендарного царя Леонида. Разработчики обещают еще больше ролевой составляющей, включающей интерактивную систему диалогов, нелинейные задачи, несколько концовок и возможность завести роман с персонажами любого пола.
Скриншот из игры Assassin's Creed Odyssey
Минимальные системные требования Assassin's Creed Odyssey:
- Операционная система: Windows 7 SP1 / Windows 8.1 / Windows 10 (только 64-бит)
- Процессор: AMD FX 6300 (3,5 ГГц) / Ryzen 3 1200 / Intel Core i5 2400 (3,1 ГГц);
- Видеокарта: AMD Radeon R9 285 / NVIDIA GeForce GTX 660 (2 ГБ памяти с Shader Model 5.0);
- Оперативная память: 8 ГБ;
- Разрешение: 720p;
- Частота кадров: 30 fps;
- Настройки видео: низкие;
- Свободное место на жестком диске: 46 ГБ;
- Версия DirectX: с июня 2010 года;
- Звук: совместимая с DirectX 9.0c карта и последние драйверы.
Системные требования Assassin's Creed Odyssey:
- Операционная система: Windows 7 SP1 / Windows 8.1 / Windows 10 (только 64-бит)
- Процессор: AMD FX-8350 (4,0 ГГц) / Ryzen 5 1400 / Intel Core i7-3770 (3,5 ГГц);
- Видеокарта: AMD Radeon R9 290 / NVIDIA GeForce GTX 970 (4 ГБ памяти или больше и поддержка Shader Model 5.0) или лучше;
- Оперативная память: 8 ГБ;
- Разрешение: 1080p;
- Частота кадров: 30 fps;
- Настройки видео: высокие;
- Свободное место на жестком диске: 46 ГБ;
- Версия DirectX: с июня 2010 года;
- Звук: совместимая с DirectX 9.0c карта и последние драйверы.
Системные требования Assassin's Creed Odyssey для запуска в 4K:
- Операционная система: Windows 10 (только 64-бит)
- Процессор: AMD Ryzen 1700X (3,8 ГГц) / Intel Core i7 7700 (4,2 ГГц);
- Видеокарта: AMD Vega 64 / NVIDIA GeForce GTX 1080 (8 ГБ памяти и поддержка Shader Model 5.0);
- Оперативная память: 16 ГБ;
- Разрешение: 4К;
- Частота кадров: 30 fps;
- Настройки видео: высокие;
- Свободное место на жестком диске: 46 ГБ;
- Версия DirectX: с июня 2010 года;
- Звук: совместимая с DirectX 9.0c карта и последние драйверы.
Трейлер игры Assassin's Creed Odyssey – смотрите видео
Релиз Assassin's Creed Odyssey запланирован на 5 октября для PC, PlayStation 4 и Xbox One.
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