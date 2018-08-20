19:58
20 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
19°C
27°C 16°C
  • вторник
    29°C 18°C
  • среда
    22°C 14°C
  • четверг
    22°C 11°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
СТРЕЛЬБА ВОЗЛЕ МЭРИИ ХАРЬКОВА УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Щучка Путина. Вайкулистый инфантилизм
Вєсті Кремля
18:55, 18 августа
Вести.UA. Жир. Тайна нейтрализации Медведчука. Чем Савченко заняла свои руки
Вєсті.UA
18:22, 18 августа
Дерибан в Закарпатье: почему 600 крестьян получили землю и отказались от нее в один день
ЦРУ
09:00, 17 августа
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Школа по-советски
Згадати все
22:58, 17 августа
Телеканал новостей 24 Новости Космос
СТРЕЛЬБА ВОЗЛЕ МЭРИИ ХАРЬКОВА УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Астронавт показал фото вулканов, сделанное из космоса

24 Читати новину українською
Вулканы на Курильских островах из космоса
Вулканы на Курильских островах из космоса / Фото из соцсетей

Немецкий астронавт Александр Херст, который сейчас находится на борту Международной космической станции (МКС), сделал фото вулканов Курильских островов через иллюминатор станции.

Снимки он опубликовал на своей странице в Twitter.

Читайте также: Астронавт NASA сделал впечатляющий снимок Черного моря из космоса

"Затопленный мир огня и льда. Вулканы цепи Курильских островов – страшное напоминание того, что наша планета далека от того, чтобы быть статической", – прокомментировал фото астронавт.

Как известно, на Курильских островах есть 68 вулканов, активных и потенциально активных среди них – 37.

Что такое МКС? Это космическая станция на орбите Земли, созданная для научных исследований в космосе. МКС стала совместным проектом между NASA и Роcкосмосом. Для выполнения разнообразных работ астронавты периодически осуществляют выходы в открытый космос. По состоянию на май 2017 года на счету членов МКС 200 выходов в космос общей продолжительностью 1247 часов и 55 минут.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

Теги: Техно МКС Космос
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Цены на квартиры в Киеве от застройщика: что предлагает рынок
сегодня, 19:03 Цены на квартиры в Киеве от застройщика: что предлагает рынок
Яніна Ткачук
Путешествия по Украине: живописные места Тернопольщины, от которых захватывает дух
сегодня, 18:00 Путешествия по Украине: живописные места Тернопольщины, от которых захватывает дух
Уляна Корицька
Кто купил канал "112 Украина": резонансное расследование
сегодня, 17:14 Кто купил канал "112 Украина": резонансное расследование
Скільки ще Київ повинен пережити злив, щоб Кличко звернув увагу на проблему?
сегодня, 17:01 Скільки ще Київ повинен пережити злив, щоб Кличко звернув увагу на проблему?
Богдан Яременко
Прагматичное сближение: западные СМИ о результатах встречи Путина и Меркель
сегодня, 15:36 Прагматичное сближение: западные СМИ о результатах встречи Путина и Меркель
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук