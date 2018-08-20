Астронавт показал фото вулканов, сделанное из космоса

Немецкий астронавт Александр Херст, который сейчас находится на борту Международной космической станции (МКС), сделал фото вулканов Курильских островов через иллюминатор станции.

Снимки он опубликовал на своей странице в Twitter.

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"Затопленный мир огня и льда. Вулканы цепи Курильских островов – страшное напоминание того, что наша планета далека от того, чтобы быть статической", – прокомментировал фото астронавт.



Как известно, на Курильских островах есть 68 вулканов, активных и потенциально активных среди них – 37.

Sunken world of fire and ice. The volcanoes of the Kuril Islands chain are an eerie reminder that our planet is far from being static. #Horizons pic.twitter.com/mlJC4B0h1u — Alexander Gerst (@Astro_Alex) 20 серпня 2018 р.

Что такое МКС? Это космическая станция на орбите Земли, созданная для научных исследований в космосе. МКС стала совместным проектом между NASA и Роcкосмосом. Для выполнения разнообразных работ астронавты периодически осуществляют выходы в открытый космос. По состоянию на май 2017 года на счету членов МКС 200 выходов в космос общей продолжительностью 1247 часов и 55 минут.