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Телеканал новостей 24 Новости Космос

Астрономы сделали уникальную панораму центра Млечного Пути

61 Читати новину українською
Млечный Путь
Млечный Путь / journaldugeek.com

Ученым удалось получить уникальный кадр – панораму сверхмассивной черной дыры в центре Млечного Пути. Снимок сделал телескоп MeerKAT.

Об этом сообщает Naked science.

Кстати, MeerKAT войдет в состав крупнейшего в мире радиоинтерферометра Square Kilometre Array (SKA), запуск которого запланирован на 2020 год.

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На кадре видны детали сверхмассивной черной дыры, расположенной на расстоянии 25 тысяч световых лет от Земли. Панорама охватывает пространство примерно в 1000 х 500 световых лет, а цвета на картинке соответствуют интенсивности сигнала от слабого красного до ярко-белого.

Надмасивна чорна діра у центрі Чумацького ШляхуСверхмассивная черная дыра в центре Млечного Пути

Что такое Млечный Путь?Это галактика, в которой расположена Солнечная система. С помощью компьютерного моделирования, специалисты из Гарвардского-Смитсонского Центра Астрофизики сделали вывод, что наша галактика и галактика Андромеды, которые приближаются друг к другу со скоростью около 500 тысяч км/ч, в конце-концов объединятся. Это произойдет примерно через 2 миллиарда лет.

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Теги: Техно Космос
Источник: 24 Канал
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