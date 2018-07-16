Астрономы сделали уникальную панораму центра Млечного Пути

Ученым удалось получить уникальный кадр – панораму сверхмассивной черной дыры в центре Млечного Пути. Снимок сделал телескоп MeerKAT.

Об этом сообщает Naked science.

Кстати, MeerKAT войдет в состав крупнейшего в мире радиоинтерферометра Square Kilometre Array (SKA), запуск которого запланирован на 2020 год.

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На кадре видны детали сверхмассивной черной дыры, расположенной на расстоянии 25 тысяч световых лет от Земли. Панорама охватывает пространство примерно в 1000 х 500 световых лет, а цвета на картинке соответствуют интенсивности сигнала от слабого красного до ярко-белого.

Сверхмассивная черная дыра в центре Млечного Пути

Что такое Млечный Путь?Это галактика, в которой расположена Солнечная система. С помощью компьютерного моделирования, специалисты из Гарвардского-Смитсонского Центра Астрофизики сделали вывод, что наша галактика и галактика Андромеды, которые приближаются друг к другу со скоростью около 500 тысяч км/ч, в конце-концов объединятся. Это произойдет примерно через 2 миллиарда лет.

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