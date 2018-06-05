Asus представила оригинальный ноутбук с двумя сенсорными экранами: фото и цена

Компания Asus представила еще один интересный ноутбук Project Precog с двумя сенсорными дисплеями. При этом нижний дисплей можно использовать как сенсорную клавиатуру.

Об этом пишет Engadget.

При этом, если подключить внешнюю периферию, то информация будет выводиться на оба экрана. Более того, устройство поддерживает технологию искусственного интеллекта, например для снижения энергопотребления и достижения ноутбуком максимальной автономности.

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Project Precog с двумя сенсорными дисплеями

В общем, Project Precog можно использовать в нескольких вариантах: как планшет, как ноутбук или ставить с упором на края обоих экранов в виде цифровой рамки. Также оба экрана можно поставить так, чтобы они располагались вертикально, тогда подключить клавиатуру и работать с двумя мониторами.

По прогнозам разработчиков, в продажу Project Precog поступит в следующем году. Его цену пока не разглашают.



Project Precog оказался многофункциональным устройством

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