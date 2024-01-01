Уцелевший бюст Шухевича вытащили из-под завалов: трогательное видео из Львова

Андрей Садовый прокомментировал последствия атаки дронами-камикадзе на Львов. Городской голова объяснил, когда отстроят музей Романа Шухевича.

В новогоднюю ночь Россия атаковала Украину дронами-камикадзе. Оккупанты разрушили исторические памятники Львова.

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Бюст Шухевича уцелел

В понедельник, 1 января, люди разбирали территорию музея Романа Шухевича, который россияне уничтожили. К счастью, из-под завалов удалось достать бюст генерал-хорунжого УПА.

Бюст Шухевича достали из-под завалов: видео Суспильного

На других кадрах можно увидеть, что от музея почти ничего не осталось.

Последствия российской агрессии во Львове: видео Суспильного



Что сказал Садовый

В эфире телемарафона Андрей Садовый дал понять, что это не было падение обломков. Он подчеркнул, что это была четкая цель врага.

Потому что они (россияне – 24 Канал) любят символизм. И они наверняка к этому готовились. Слава Богу, что не было сегодня жертв и не было раненых,

– заметил мэр Львова.

Он назвал разрушения очень серьезными. В результате атаки со стороны России вся крыша одного из корпусов университета, в котором учился Степан Бандера, фактически уничтожена. В соседних домах немало поврежденных окон, в том числе в музыкальной школе и больнице.

Садовый заверил, что город все отстроит. Местные власти уже находятся на контакте с Министерством образования. Городской голова также заявил, что ситуация относительно музея Романа Шухевича сложнее.

Это было целевое попадание в музей. Там фактически остались только небольшие основания стен,

– сказал он.

Как пояснил Садовый, российские оккупанты хотят уничтожить нашу историю. Мэр отметил, что у врага ничего не получится, ведь такие действия только делают злее украинцев, чья ярость по-разному будет проявляться.

Мэр Львова заявил, что после завершения российско-украинской войны этот музей будут отстраивать.

Также городской голова выложил пост в своих соцсетях.

Уничтожение врагом музея генерал-хорунжего Шухевича – символический акт. Мы восстановим его после победы. Музей будет более масштабным и там обязательно будет часть посвящена нашей сегодняшней борьбе. Победной борьбе за независимость, частью которой являются Шухевич, Бандера, Коновалец, тысячи и миллионы украинцев,

– написал Садовый.

Он добавил, что украинцы каждый день пишут эту историю.

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