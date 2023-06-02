Россия 17 раз атаковала Киев в мае: чем оккупанты били по столице и как изменилась тактика

Россия с конца апреля снова начала массированно обстреливать Украину после того, как не добилась успехов во время зимнего террора украинцев. Оккупанты сместили акцент атак на Киев и существенно увеличили интенсивность и масштабы террора. Кроме того, россияне в большинстве своем ведут обстрелы ночью.

В период с 1 по 31 мая 2023 года российские военные атаковали столицу Украины 17 раз, то есть каждый второй день, а то и дважды в сутки. 24 Канал рассказывает, какими ракетами и дронами оккупанты атаковали Киев, как ПВО справилось с обстрелами, и сколько этот террор стоил Кремлю.

Смотрите также На спасение есть считанные минуты: что известно об "Искандерах", которыми Россия атакует Киев

Хронология российских атак на Киев

1 мая 2023 года

Ночью 1 мая Россия совершила массированную воздушную атаку Украины. Обстрел ракетами был произведен из самолетов стратегической авиации типа Ту-95мс. По данным КМВА, в воздушном пространстве Киева силами ПВО все вражеские ракеты были уничтожены.

В Воздушных Силах ВСУ уточнили, что враг атаковал из Оленегорска (Мурманская область) и из района Каспийского моря. Всего было выпущено 18 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555. Силы ПВО уничтожили 15 ракет.

Сколько именно ракет было уничтожено в районе Киева – неизвестно.

3 мая 2023

В ходе ночной атаки на Киев 3 мая российские военные использовали исключительно "Шахеды". В КГВА информировали, что в воздушном пространстве вокруг столицы сбили все обнаруженные дроны.

В воздушных силах ВСУ сообщали, что Россия атаковала Украину из Брянской области и восточного побережья Азовского моря. Россияне использовали 26 "Шахедов", из которых силам ПВО удалось сбить 21.

Официально известно, что 11 "Шахедов" были сбиты в зоне ответственности "Восток".

Точных данных, сколько "Шахедов" сбили в районе Киева, нет.

4 мая 2023

Агрессор нанес комплексный воздушный удар по столице с применением "Шахедов" и аэробалистической ракеты "Кинжал".

Россияне выпустили 6 "Шахедов", уничтоженных в зоне ответственности ВзК "Центр".

В Воздушных Силах ВСУ только 6 мая подтвердили информацию о том, что был сбит "Кинжал" благодаря ЗРК Patriot . Это был первый случай в истории, когда удалось сбить аэробаллистическую ракету.

8 мая 2023

По данным Воздушных Сил ВСУ, в ночь на 8 мая 2023 противник атаковал Киевщину "Шахедами".

Были применены 35 ударных БПЛА, которые атаковали с северного направления – аэродром Сеща (Брянская область).

Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушное командование "Центр" Воздушных Сил во взаимодействии с составляющими Сил обороны Украины уничтожено все 35 "Шахедов".

9 мая 2023

9 мая 2023 силы и средства зенитных ракетных войск воздушного командования "Центр" во взаимодействии с силами обороны Украины уничтожили 14 крылатых ракет Х-101/Х-555.

13 мая 2023

В полночь 13 мая враг атаковал Украину с северного и южного направлений "Шахедами". Всего зафиксирован 21 пуск.

На разных направлениях уничтожены 17 "Шахедов". Кроме того, ночью уничтожена БПЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10".

В КГВА информировали, что все вражеские дроны, двигавшиеся курсом на Киев, были уничтожены.

Какое именно количество "Шахедов" уничтожили вокруг Киева – неизвестно.

14 мая 2023

В ночь на 14 мая оккупанты атаковали Украину по разным направлениям 18 "Шахедами", ракетами "Калибр" и крылатыми ракетами Х-101/Х-555/Х-55. По данным КГВА, к полуночи россияне запустили в воздушное пространство вокруг столицы дроны-разведчики.

Все БПЛА, двигавшиеся в направлении Киева, были уничтожены на дальних подступах.

Какое точное количество уничтоженных "Шахедов" под Киевом – неизвестно. В то же время, в воздушном пространстве вокруг столицы крылатых ракет, которые россияне выпустили по другим регионам Украины, не было зафиксировано.

16 мая 2023

Российские оккупанты ночью 16 мая атаковали Украину с северного, южного и восточного направления 18 ракетами разных типов воздушного, морского и наземного базирования.

Оккупанты выпустили 6 аэробалистических ракет "Кинжал", 9 крылатых ракет "Калибр", три ракеты наземного базирования (С-400, "Искандер-М"). В Киеве было уничтожено 14 ракет, а также 4 "Калибра" в зоне ответственности ВзК "Юг".

Кроме того, в ночь на 16 мая противник выпустил 6 "Шахедов" и проводил воздушную разведку тремя беспилотниками оперативно-тактического уровня - "Орлан-10", Supercam. Все дроны тоже были уничтожены.

В КГВА заявили, что эта атака была исключительной по своей плотности – максимальное количество атакующих ракет за кратчайший промежуток времени. Большинство враждебных целей было обнаружено в воздушном пространстве Киева и уничтожено.

18 мая 2023

Защитники Воздушного командования "Центр" уничтожили 16 крылатых ракет Х-101/555 и 4 БПЛА врага – 2 "Шахеда" и 2 разведчика.

19 мая 2023

В ночь на 19 мая 2023 года россияне атаковали Киев "Шахедами". В зоне ответственности Воздушного командования "Центр" было ликвидировано 11 "Шахедов".

20 мая 2023

После полуночи 20 мая 2023 года российские оккупанты атаковали Украину с северного направления 18 "Шахедами", которые направили на Киевщину.

Все дроны были уничтожены силами и средствами. Воздушного командования "Центр" Воздушных Сил.

25 мая 2023

Самая длинная пауза без обстрелов в Киеве длилась 4 дня. Ночью 25 мая враг нарушил покой киевлян, нанеся массированную атаку "Шахедами".

Всего оккупанты выпустили по Украине 36 "Шахедов", из которых силы ПВО уничтожили все. В КГВА отметили, что все обнаруженные воздушные цели, двигавшиеся в направлении Киева, были уничтожены.

Воздушное командование "Центр" сбило 10 вражеских беспилотников, вероятно летевших на Киев.

26 мая 2023

26 мая оккупанты выпустили по Украине 10 крылатых ракет Х-101/Х-555 и 31 ударный дрон. Силы ПВО уничтожили все крылатые ракеты, 23 "Шахеда" и два дрона "Орлан-10" и "Мерлин-ВР".

По данным КГВА, все вражеские цели, обнаруженные в воздушном пространстве Киева, уничтожили.

Сколько ракет и "Шахедов" уничтожили в районе Киева – не сообщается.

28 мая 2023

В ночь на 28 мая враг атаковал Украину "Шахедами" с северного направления – Брянская область, и южного – Краснодарский край. В общей сложности зафиксированы пуски рекордного количества дронов-камикадзе – 54. Силы ПВО уничтожили 52 "Шахеда".

Сразу 45 дронов были уничтожены в зоне ответственности Воздушного командования "Центр". Разрушения в разных районах Киева повлекли за собой падение обломков дронов.

29 мая 2023

Ночью 29 мая в зоне ответственности ВзК "Центр" была уничтожена 31 крылатая ракета Х-101/Х-555, 13 "Шахедов" и один разведывательный БПЛА.

В 11.30 противник повторно атаковал Киевщину баллистическими и крылатыми ракетами наземного базирования из ОТРК "Искандер". Выпущено 11 ракет "Искандер-М" и "Искандер-К" с северного направления. Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных сил все уничтожены.

30 мая 2023

Российские оккупанты атаковали Украину 31 БПЛА Shahed-136/131. К счастью, защитники украинского неба уничтожили 29 из них. Большинство дронов ликвидировали на подступах к Киеву или над украинской столицей.

Обломки рухнули в Голосеевском, Печерском и Дарницком районах. К сожалению, погиб один человек. Кроме того, Виталий Кличко сообщил о более 10 пострадавших. Из поврежденной обломками многоэтажки эвакуировали 20 человек.

Сколько ракет и "Шахедов" уничтожены во время атак на Киев

Согласно анализу сообщений КГВА, можно заключить, что ни одна ракета или "Шахед" не поразили тот или иной объект в столице Украины прямым ударом. Разрушения происходили исключительно от падения обломков или ракет, или "Шахедов".

При подсчете количества российских ракет и "Шахедов", сбитых в районе Киева или в направлении столицы, мы использовали сводку Воздушных Сил ВСУ, а также сообщения КГВА.

Официальной информации, сколько ракет и "Шахедов" Россия выпустила по Киеву в мае – нет. Воздушные Силы не всегда конкретизируют, где именно были сбиты те или иные цели.

К примеру, иногда в сообщении говорится, что ракеты были сбиты при взаимодействии Воздушного командования "Юг" и "Центр". Это означает, что определенное количество ракет было сбито на Юге Украины, а остальная часть – в Центре.

Следовательно, с 1 по 29 мая 2023 года во время 16 атак на Киев было уничтожено около 91 крылатой и 7 аэробалистических ракет и более 240 "Шахедов" :

ПВО уничтожило все "Искандер-К" и "Искандер-М"

В мае во время атак на Киев россияне использовали 16 баллистических, крылатых и зенитных ракет ("Искандер-М", "Искандер-К" и С-400). Все 16 ракет были уничтожены.

Официально известно, что 18 мая силы ПВО уничтожили две из двух баллистических ракет "Искандер-М".



Еще три из трех баллистических ракет были уничтожены 16 мая. Речь идет о С-400 и "Искандер-М". Однако точной информации, какой именно тип ракеты был сбит – нет. Известно, что ракеты летели по баллистической траектории.

Еще 11 из 11 ракет "Искандер-М" и "Искандер-К" были уничтожены во время атаки на Киев днем 29 мая.

Сколько России стоили ракетные атаки по Киеву

Из открытых источников известно, что один "Кинжал" стоит для России около 10 миллионов долларов. Следовательно, 7 "Кинжалов", которые Россия в мае выпустила по Киеву, стоили Кремлю 70 миллионов долларов.

Стоимость изготовления одной ракеты "Калибр" для собственного использования составляет для России около 1 миллиона долларов. Поэтому можно предположить, что Кремль потратил по меньшей мере 5 миллионов долларов на удары "Калибрами" по столице.

Подсчитать стоимость выпущенных по Киеву ракет Х-101 и Х-555 сложно, поскольку в сводках Воздушных Сил статистика по ним приводится вместе, хотя цена на ракеты разная. То есть неизвестно, сколько точно ракет Х-101 или ракет Х-555 использовала Россия.

Стоимость одной ракеты Х-101 составляет 13 – 14 миллионов долларов. Х-555 же стоит 7,5 миллиона долларов. Следовательно, не зная сколько точно конкретных ракет выпустили россияне, мы взяли средний показатель стоимости между Х-101 и Х-555 в 10 миллионов долларов. Пуски этих двух типов ракет обошлись России ориентировочно в 86 миллионов долларов.

По данным Forbes, одна ракета "Искандер" без уточнения типа стоит России 3 миллиона долларов Силы ПВО Украины уничтожили по меньшей мере 13 "Искандеров", которые могли стоить России 39 миллионов долларов.

В открытых источниках нет данных о стоимости С-400, поскольку это новый комплекс.

Сколько Россия тратит на атаки "Шахедами"

Следовательно, Россия в мае использовала на ракетные атаки по Киеву

По данным The Guardian, стоимость одного "Шахеда" колеблется в пределах 20 – 50 тысяч долларов.

В мае над Киевом было сбито около 200 "Шахедов". Следовательно, атаки "Шахедами" на столицу стоили России от 4 до 10 миллионов долларов.

Что именно и зачем атакуют россияне

Россияне несколько изменили тактику ракетных атак после массированных обстрелов осенью 2022 года и зимой 2023-го. Ранее оккупанты начинали атаки утром и обстреливали энергетическую инфраструктуру, чтобы погрузить Украину в блэкаут. Теперь же обстрелы происходят в основном поздно ночью и направлены на другие объекты.

Глава ГУР МО Кирилл Буданов в апреле в одном из интервью заявлял, что россияне накапливают ракеты, чтобы сорвать ожидаемое контрнаступление ВСУ. Буданов не объяснил, планирует ли Россия использовать ракеты непосредственно на поле боя или атаковать украинский тыл.

С конца апреля, когда оккупанты попали по дому в Умани, началась новая волна массированных атак со стороны россиян. Теперь атаки ракетами и дронами по украинскому тылу происходят чуть ли не каждую ночь. При этом россияне продолжают применять тактику комбинированных атак.

Россияне пытаются произвести поражение ключевых для себя целей и одновременно истощить ресурсы украинского ПВО. Известно, что вокруг Киева сосредоточено немало сил и средств ПВО, которые Россия хочет уничтожить.

На это может указывать, что противник использовал в мае сразу 7 "Кинжалов" и "Искандеры", вероятно, чтобы поразить ЗРК Patriot. Однако поставленных целей россияне не добились. При этом следует подчеркнуть, что в России, по данным главы Минобороны Украины, осталось около 73 "Кинжалов".

Способность Украины сбивать "Кинжал" и другую российскую баллистику нанесла мощный удар по Кремлю. Дело в том, что в России "Кинжал" презентовали как ракету, не имеющую аналогов. Более того, "Кинжал" создавался, чтобы обходить такие ЗРК, как Patriot. Однако на практике ЗРК Patriot со 100-процентной эффективностью справился с "Кинжалами", что ставит под сомнение заявления россиян.

Также ежедневными атаками противник стремится держать в глубоком психологическом напряжении гражданское население. В частности, заместитель министра обороны Анна Маляр заявляла, что основная задача окупантов максимально подорвать нашу психологическую устойчивость и единство.