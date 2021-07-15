Об этом сообщает информационное агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источник, близкий к бывшему министру внутренних дел.

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Никаких планов баллотироваться в мэры Харькова Аваков не имеет,

– сказал собеседник.

Стоит отметить, что ранее "слуга" Александр Кориненко заявлял, что не видит лучшего кандидата на пост мэра Харькова, чем Арсен Аваков.

Обратите внимание! Внеочередные выборы мэра Харькова стали возможны после того, как Геннадий Кернес, которого переизбрали мэром, умер.

Отставка Авакова с поста главы МВД

Аваков написал заявление об отставке с поста министра внутренних дел 13 июля.

Верховная Рада 15 июля поддержала его увольнение – "за" проголосовал 291 нардеп.

Президент уже предложил на пост главы МВД "слугу" Дениса Монастырского.

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Провалы Авакова на посту / Инфографика 24 канала