Об этом сообщает информационное агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источник, близкий к бывшему министру внутренних дел.
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Никаких планов баллотироваться в мэры Харькова Аваков не имеет,
– сказал собеседник.
Стоит отметить, что ранее "слуга" Александр Кориненко заявлял, что не видит лучшего кандидата на пост мэра Харькова, чем Арсен Аваков.
Отставка Авакова с поста главы МВД
- Аваков написал заявление об отставке с поста министра внутренних дел 13 июля.
- Верховная Рада 15 июля поддержала его увольнение – "за" проголосовал 291 нардеп.
- Президент уже предложил на пост главы МВД "слугу" Дениса Монастырского.
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