Об этом сообщает информационное агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источник, близкий к бывшему министру внутренних дел.

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Никаких планов баллотироваться в мэры Харькова Аваков не имеет,
– сказал собеседник.

Стоит отметить, что ранее "слуга" Александр Кориненко заявлял, что не видит лучшего кандидата на пост мэра Харькова, чем Арсен Аваков.

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