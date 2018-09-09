Смертельная авария на Фонтане в Одессе: последние новости

8 сентября на 6-й станции Фонтана в Одессе произошла смертельная ДТП. Водитель BMW влетел в остановку – два человека погибли на месте, четверо - получили серьезные травмы.

Что случилось?

8 сентября примерно в 21:30 возле 6-й станции Фонтана в Одессе произошло смертельная ДТП.

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Автомобиль BMW на большой скорости двигался по Фонтанской дороге от сквера Героев-Летчиков. По данным местного издания "Думская", иномарка летела на скорости примерно 100 километров в час.

Водитель BMW проехал на запрещающий сигнал светофора и на перекрестке с переулком Экономическим столкнулся с автомобилем Skoda.

После столкновения автомобиль отбросило, но по инерции он продолжил движение и въехал в остановку общественного транспорта, где находились люди.



BMW на скорости влетел в людей возле 6-й станции Фонтана в Одессе//Думская

Смотрите видео с места аварии ДТП в Одессе 8 сентября:

Что известно о погибших и пострадавших

На месте аварии от полученных травм погибли два человека. Позже стало известно, что погибла 55-летняя Алла Брядко и 52-летний Сергей Каминский.

Сообщалось о третьем погибшем, который, якобы, умер по дороге в больницу. Однако впоследствии эту информацию опровергли.

Мужчина в возрасте 30-40 лет с тяжелыми травмами был госпитализирован, его прооперировали.

У нас госпитализирован один пострадавший. Это – наиболее "тяжелый" пострадавший. У него – травматический шок, больной с политравмами, несколькими переломами конечностей, частичной травматической ампутацией правого предплечья,

– рассказал главный врач Одесской городской клинической больницы №1 Евгений Григориев.

Смертельное ДТП в Одессе 8 сентября: смотрите видео

Он добавил, что группа хирургов и травматологов сразу провела операцию. Они пришили мужчине руку в области ключицы, зашивали сосуды и мягкие ткани.

Всего после аварии в больницу были доставлены 5 человек, среди которых был и водитель BMW. Четверо пострадавших от госпитализации отказались.

Известно также, что за рулем автомобиля Skoda, с которым столкнулось BMW, находился 42-летний нацгвардеец.

У мужчины многочисленные ушибы, порезы на руках и лице, сильно повреждена правая нога от колена и ниже – он передвигается с палкой.

Журналистам 24 канала удалось с ним пообщаться. Военный не захотел показывать свое лицо, поэтому разрешил сфотографировать только травмированные руку и ногу.



В ДТП на Фонтане в Одессе пострадал 42-летний военный

Что известно о водителе

Очевидцы, которые стали свидетелями резонансного ДТП, до приезда полиции едва не совершили самосуд над виновником аварии.

Известно, что за рулем BMW с номерными знаками ВН1735НІ находился 27-летний местный житель Олег Семиренко.

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Пользователи соцсетей оперативно выяснили, что эту машину, как и ее водителя, неоднократно замечали в уличных гонках в Одессе.



BMW с номерными знаками ВН1735НІ видели в уличных гонках в Одессе

В сети есть видео, на котором видно, как этот автомобиль дрифтует на трассе, а потом разгоняется до 250 километров в час.

Впоследствии в ГПУ подтвердили, что вероятного виновника смертельного ДТП – 27-летнего водителя BMW – задержали по статье 208 УПК Украины.

В то же время пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган предположила, что задержанный вряд ли является "мажором", поскольку его "бэха" старой модели.

Местные СМИ ссылаясь на очевидцев пишут, что водитель BMW пытался скрыться с места аварии и от него был слышен запах алкоголя.

Смотрите видео с места ДТП на Фонтане в Одессе 8 сентября:

По словам очевидцев, в салоне BMW также находилась девушка, которая после наезда "начала звонить знакомым с просьбой помочь".

ДТП на Фонтане зафиксировали камеры видеонаблюдения

9 сентября в сети появились кадры с камер видеонаблюдения, которым удалось зафиксировать момент смертельного ДТП.

Смотрите видео момента ДТП на Фонтане в Одессе 8 сентября:

Момент аварии на 6-й станции Фонтана в Одессе 8 сентября: смотрите видео

Смертельное ДТП на Фонтане в Одессе: видео с видеорегистратора