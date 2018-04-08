Авария с канадскими хоккеистами: увеличилось количество погибших

В результате аварии в Канаде с участием автобуса с молодежной хоккейной командой Humboldt Broncos количество жертв возросло до 15 человек.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на полицию Канады.

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7 апреля автобус юниорской хоккейной команды столкнулся с грузовиком. Тогда сообщалось о 14 погибших спортсменах, а всего в автобусе ехало 28 человек.

Deeply touched by what happened to the #humboldtbroncos Ice hockey team in #Canada . Wishing you strength with this tragedy, from Holland to our dear Canadian friends. pic.twitter.com/6MdXYPasTU — Frenkie (@Frenkie58) 8 квітня 2018 р.

Правоохранители сообщили, что водитель грузовика в результате ДТП не пострадал. Сначала его задержали, но впоследствии отпустили.

На данный момент в полиции еще не назвали причину аварии, отметив, что расследование продолжается.

Эксперты проводят исследование дороги, анализируют техническое состояние автобуса и грузовика, которые были участниками инцидента,

— говорится в сообщении.

В больнице, куда госпитализировали выживших членов хоккейной команды, несут цветы.