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Авария в Киеве с участием российских дипломатов: в полиции озвучили детали

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Виновник ДТП в Киеве
Виновник ДТП в Киеве / Фото из открытых источников

Виновник ночной автомобильной аварии с российскими дипломатами в Киеве пытался скрыться с места происшествия, однако ему помешали это сделать.

Об этом рассказал руководитель департамента коммуникаций Нацполиции Ярослав Тракало, сообщает "112 Украина".

Напомним, в ночь на 1 апреля в Киеве произошло ДТП с участием авто российских дипломатов. Водитель авто дипломатического представительства РФ отказался проходить тест на алкогольное опьянение.

"Водитель автомобиля на дипломатических номерах посольства РФ не справился с управлением, совершив наезд на припаркованное транспортное средство. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. Оба транспортных средства получили механические повреждения. Виновник ДТП пытался покинуть место происшествия, однако был остановлен", – рассказал Тракало.

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Представитель полиции отметил, что у водителя были признаки алкогольного опьянения. Патрульные не смогли составить на него протокол об административном нарушении, поскольку мужчина предъявил документ сотрудника посольства.

"Впрочем, они (полицейские) детально описали суть произошедшего в рапорте, копия которого будет передана в МИД Украины", – отметил Тракало.

Он добавил, что полиции не известно, где сейчас находится виновник ДТП.

Теги: Новости России Новости Украины Новости Киева Полиция Аварии и ДТП
Источник: 24 Канал
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