В Харькове установят аварийные кнопки в электротранспорте
В электротранспорте Харькове планируют осовременить имеющиеся GPS-датчики и оснастить их дополнительными функциями. В частности, возможностью аварийного вызова спецслужб.
Источник:Харьковский городской совет
Об этом заявил директор коммунального предприятия "Горэлектротранссервис" Владислав Васенко. Он выразил надежду, что такое нововведение усовершенствует коммуникацию между разными видами электротранспорта.
К теме В Харькове на ходу загорелась маршрутка с пассажирами: видео
Кроме того, что датчик передает координаты и скорость подвижного состава, имеет функцию громкой связи. У водителя будет кнопка аварийного вызова, которая очень необходима во внештатных ситуациях,
– отметил чиновник.
Для чего устанавливать кнопку
Кнопка аварийного вызова позволит водителям, в случае необходимости:
- оперативнее связываться с диспетчерами,
- коммуницировать с представителями Национальной полиции,
- сообщать о чрезвычайных ситуациях спасателям.
Как отметил глава харьковского электротранспорта, новое оборудование уже тестируют на предприятии.
К теме Оперативная кнопка и камеры: Укрзализныця повысит безопасность в поездах
Поделиться новостью