В электротранспорте Харькове планируют осовременить имеющиеся GPS-датчики и оснастить их дополнительными функциями. В частности, возможностью аварийного вызова спецслужб.

Об этом заявил директор коммунального предприятия "Горэлектротранссервис" Владислав Васенко. Он выразил надежду, что такое нововведение усовершенствует коммуникацию между разными видами электротранспорта.

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Кроме того, что датчик передает координаты и скорость подвижного состава, имеет функцию громкой связи. У водителя будет кнопка аварийного вызова, которая очень необходима во внештатных ситуациях,

– отметил чиновник.

Для чего устанавливать кнопку

Кнопка аварийного вызова позволит водителям, в случае необходимости:

оперативнее связываться с диспетчерами,

коммуницировать с представителями Национальной полиции,

сообщать о чрезвычайных ситуациях спасателям.

Как отметил глава харьковского электротранспорта, новое оборудование уже тестируют на предприятии.

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Обратите внимание! Сейчас Харьковская область находится в красной зоне карантина. Но транспорт работает в обычном режиме. Ограничением является соблюдением масочного режима и количество пассажиров не превышает 50% сидячих мест. Тем не менее, маршрутчики уходят с рейсов из-за штрафов, а метро работает с учетом часа-пик.