Авто дипномерами не разминулось с такси в правительственном квартале: появилось фото

Уже второе ДТП за день произошло в правительственном квартале Киева вечером 12 июля.

Как информирует "УНН", столкновение произошло на перекрестке улиц Шелковичной и Институтской.

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Внедорожник с дипломатическими номерами и знаком флага Евросоюза на дверях ударил автомобиль такси, который двигался впереди.



К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. Автомобили также получили незначительные повреждения.



Авто с дипномерами попало в аварию в правительственном квартале / УНН

Напомним, ранее вечером 12 июля возле Верховной Рады произошло ДТП с участием автомобиля народного депутата от "Народного фронта" Павла Пинзеника.