Авто разбитое вдребезги, а водитель выжил: фото последствий головоломной ДТП под Киевом

Renault Logan врезался в отбойник, автомобиль разорвало пополам. Чудом водитель остался жив. Авария произошла вскоре после полуночи 5 января на Новообуховской трассе (Днепровское шоссе, 3) под Киевом.

О ДТП с участием водителя, который "родился в рубашке" рассказал " Информатор ".

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Об обстоятельствах аварии известно следующее:

Водитель Renault направлялся домой в село под Киевом.

На выезде из города не справился с управлением и влетел в металлическое ограждение.

Автомобиль разорвало пополам.

Водитель, заметим, совсем не пострадал. Несмотря на шоковое состояние, он даже отказался от медицинской помощи.



Уничтоженное авто и водитель (кому-то звонит), который "родился в рубашке"

Очевидец рассказал, что на дорогу якобы выбежала собака, которая и стала причиной аварии. Подробные обстоятельства ДТП установит полиция.

Смотрите впечатляющие фото "Информатора" с места аварии: