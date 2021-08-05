Впоследствии в сети обнародовали сразу 2 видео с места. Водитель и пассажиры транспорта в аварии не пострадали.
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Тормозил 30 метров
- Транспорт сперва начал тормозить, однако это было безрезультатно.
- Сообщают, что следы тормозного пути есть примерно на 30 метрах дороги.
- Поэтому, вероятно, скорость была немалой.
- Следует отметить, что в этом месте достаточно высокий бордюр.
- На видео видно, что у автомобиля сильно прогнулся корпус.
- Audi застряла на краю потока воды между деревьев.
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