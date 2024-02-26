Байден встретится с лидерами Конгресса, чтобы "разблокировать миллиарды" Украине

26 февраля 2024, 06:43
Читати новину українською

Источник:

Bloomberg

Президент США встретится со спикером Палаты представителей и еще тремя лидерами Конгресса. Они будут говорить о пакете помощи Украине, Израилю и Тайваню, а также о том, чтобы предотвратить прекращение работы правительства США.

Встреча запланирована на вторник, 27 февраля. То есть перед тем, как Палата представителей начнет работать после каникул.

Смотрите также Украина еще может победить: советник Байдена назвал условие

Что известно о встрече Байдена

В расписании Белого дома на неделю, который опубликовали 25 февраля, говорится о том, что Джо Байден "обсудит срочность принятия двухпартийного дополнительного документа о национальной безопасности и сохранения работы правительства".

Президент США должен встретиться с:

  • спикером Палаты представителей Майком Джонсоном;
  • лидером большинства в Сенате Чаком Шумером;
  • лидером меньшинства в Сенате Митчем Макконнеллом;
  • лидером меньшинства в Палате представителей Хакимом Джефрисом.

Встреча запланирована накануне возвращения Палаты представителей к работе 28 февраля 2024 года после каникул.

Политики будут говорить о:

  • срочности принятия пакета помощи для Украины, Израиля и Тайваня;
  • законодательстве, что обеспечит работу федерального правительства США до конца сентября. Ведь финансирование части госаппарата завершается именно 1 – 8 марта.

Заметьте Поворотный момент для США: лидер большинства в Сенате посетил Украину и сделал резкое заявление

США до сих пор не проголосовали за пакет помощи Украине

  • 13 февраля 2024 года Сенат США поддержал законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню. Он предусматривает 95,3 миллиарда долларов для этих стран.
  • Из них более 60 миллиардов долларов планируют предоставить Украине, 14 – Израилю, 4,83 миллиарда долларов – на поддержку партнеров в Индо-Тихоокеанском регионе вместе с Тайванем и для сдерживания агрессии со стороны Китая, 9,15 миллиарда – на гуманитарные нужды Газы, Западного берега реки Иордан и Украины.
  • Далее за помощь должна проголосовать Палата представителей и документ должен подписать Джо Байден. В то же время Палата представителей посреди февраля 2024 года ушла на каникулы. Тогда спикер Майк Джонсон не поставил на голосование пакет помощи. СМИ писали, что он отказался это сделать из-за исключения положений о безопасности границ.
  • В то же время Чак Шумер накануне годовщины полномасштабного вторжения посетил Украину и заявил, что они будут работать над тем, чтобы спикер Палаты представителей поставил на голосование пакет, который содержит помощь Украине.

Автор: Діана Квасневська