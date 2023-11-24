Угроза с неба: какие баллистические ракеты Россия получит от Ирана, какие наши города под ударом

К иранским боевым дронам "Шахедов-гераней", "Мохаджеров", управляемых авиабомб и артснарядов, которые уже помогают России вести геноцидную войну в Украине, могут добавиться более опасные "игрушки". Какую угрозу нам несут иранские баллистические ракеты Fateh-110 и Ababil – читайте в материале 24 Канала.

Во вторник, 21 ноября, координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Иран готовится предоставить России современные баллистические ракеты малой дальности Fateh-110 и Ababil для ведения полномасштабной агрессии против Украины.

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Почему Иран решился передать России баллистические ракеты

Разговоры о предоставлении российским оккупантам для войны в Украине ракет Fateh-110 шли еще с осени 2022 года. Однако США и другим союзникам Украины удалось затормозить процесс передачи благодаря поочередному применению санкционного кнута и пряника. За более чем год Россия вернулась к теме ракет, однако сейчас многое изменилось.

В сентябре 2023 года Иран освободил нескольких американских заложников в обмен на размораживание собственных активов на сумму 6 миллиардов долларов на счетах в Катаре. Впрочем, деньги так и не получил – после нападения ХАМАС на Израиль в США решили не спешить с деньгами для фактических спонсоров палестинских террористов.Эта история очень расстроила аятолл и уничтожила еще один предохранитель в вопросе вооруженной поддержки Ираном других террористов – русских. Тем более что последние очень просили.

В сентябре 2023 года в Иран лично приезжал министр обороны России Шойгу и настойчиво интересовался местными ракетами, в частности, баллистическими ракетами малой дальности Fateh-110 и Ababil.



Шойгу в Иране / Фото росСМИ

Fateh-110 – основные характеристики

тип – баллистическая высокоточная ракета (спутниковая навигация, возможно, с помощью российской ГЛОНАСС),

класс – "земля – земля",

стартовая скорость – 3 маха (3704 километров в час)

скорость на момент удара – 4 маха (до 5000 километров в час)

длина – 8,86 метра,

диаметр – 0,61 метра,

вес – 3 450 килограммов,

вес боевой части – 400 – 650 килограммов (в зависимости от поколения ракет, сейчас их минимум 4),

дальность – до 300 километров (у 4 поколения заявлено дальность 400 километров),

платформа – грузовик Mercedes-Benz (6x6), на пусковой только одна ракета.



Запуск ракет Fateh-110 / фото Hossein Velayati / ypa.ir

Еще одним фактором для Ирана стало то, что 18 октября завершилось действие эмбарго на продажу ракетного оружия, наложенное на страну в соответствии с Резолюцией Совбеза ООН 2231.

Пусть резолюции ООН по большому счету являются формальностью, однако для самого Ирана сам факт завершения "баллистического бана" был символической победой. И очень хорошей новостью для России, ведь запас собственных ракет аналогичного класса у агрессора и партнера Ирана по новой "оси зла" оказался ограниченным. Пока о передаче Ираном ракет оккупантам ничего неизвестно, впрочем, такую вероятность уже невозможно игнорировать.

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Что такое Ababil – основные характеристики

В отличие от Fateh-110 о ракетах Ababil известно гораздо меньше. Иран их привозил в Россию на выставку "Армия-2023" и осторожно одобрял. Благодаря этому факту нам известны некоторые тактико-технические характеристики Ababil:

тип – баллистическая ракета малой дальности,

длина корпуса – 3,7 метра,

стартовая масса – 240 килограммов,

дальность пуска – до 86 километров.

Эксперты отмечают, что Ababil имеет несколько модификаций, в частности, с инерционной системой наведения (по координатам) и оптико-электронной системой наведения на цель.

Пуски Ababil производятся с платформы, на которой размещены пусковые контейнеры в количестве 8 штук.

Других сведений в открытых источниках об Ababil нет. Единственное доступное изображение этой ракеты – фото макета на московской выставке.

Если Россия действительно получит баллистические ракеты малой дальности Ababil иранского производства, то сможет использовать это оружие для ударов по нашим войскам на фронте. И "высвободит" определенное количество С-300, которые сейчас используются как "эрзац-ОТРК" для обстрелов наших прифронтовых городов,

– предполагают эксперты Defence Express.

Есть ли у Украины ответ на иранскую баллистику

Если осенью 2022 года, когда Украина впервые оказалась в ситуации массированных комбинированных ракетно-дроновых российских атак на гражданскую инфраструктуру, отечественное ПВО не могло перехватывать баллистические цели, то сейчас уже имеет такой опыт. Более того, неоднократно повторила его, разрушив миф о "русской баллистике", против которой якобы нет противодействия. Оказалось, что есть.

Ею стали западные системы PATRIOT и SAMP/T. В умелых руках украинских стражей неба западные системы показали свою эффективность и стали частью героического эпоса сопротивления российской агрессии.

Иранские ракеты ничем не лучше российских, а потому их также можно перехватывать и уничтожать.

К сожалению, современных систем ПВО у Украины до сих пор недостаточно. Мы фактически закрыли небо только над большими городами. Именно в небе над Киевом были перехвачены российские сверхзвуковые "Кинжалы". При этом еще в ноябре 2022 года украинские ПВО перехватили минимум 3 баллистические ракеты "Искандер-М" в небе над Днепром. Помогли им в этом старые советские комплексы С-300П и С-300В1.

Прикрыть небо над всей Украиной невозможно. Особенно прифронтовые участки или территории на границе с Россией или оккупированными территориями. Следует понимать, что для того, чтобы перехватить такую ракету, нужно не только иметь надлежащие средства, но также нужно оказаться в нужном месте в нужное время.

Хорошая новость в том, что Германия зимой развернет дополнительную систему Patriot в Украине в дополнение к уже переданным IRIS-T. Об этом заявил немецкий посол в Украине Мартин Егер.

Ракета находится в полете всего несколько минут или даже десятки секунд и даже не всегда на нее могут просто среагировать системы тревоги. Именно этим и пользуется враг и активно применяет для атак баллистические ракеты малой и средней дальности.



Дальность действия иранских баллистических ракет / Инфографика Defense Express

В то же время вопрос точности самих ракет – это наверняка последний интересующий Москву. Скорее всего, этот параметр не позволит их использование для "точечных" ударов, а это означает вероятную цель для них в виде крупных населенных пунктов с целью террора,

– отмечают в Defense Express.

Ракеты "Искандер-М" имеют оперативную дальность 500 километров – они не угрожают условным Черкассам. Тем не менее несут реальную опасность Запорожью, Харькову, Херсону, Николаеву и другим городам.

Это грозное оружие, причиняющее большой вред. Эти снаряды могут быть кассетными, осколочно-фугасными и даже термобарическими, они имеют большую зону поражения и "накрывают" площадь, эквивалентную нескольким футбольным полям, либо оставляя после себя воронку глубиной в 8 – 10 метров, либо выжигая все в радиусе десятков метров.

Именно с помощью "Искандеров" россияне атаковали драмтеатр в Чернигове в сентябре 2023 года, а также совершили теракты в Славянске, Константиновке, селе Гроза Харьковской области, убили военных 128-й бригады на запорожском направлении.

Россия запускает "Искандеры" чуть ли не каждый день и сейчас количество этих ракет ограничено (в августе 2023 года ГУР сообщал о приблизительном количестве в 270 единиц). При этом использование ракет "Искандер-М" – очень дорогое "удовольствие". По приблизительным оценкам, стоимость одного снаряда составляет 3 миллиона долларов.

Однако даже это не главное – Россия из-за санкций не может полноценно производить свои же ракеты – это в любом случае искусственный, фактически ныне уже самодельный сборник. Все это влияет на качество и количество. В этой ситуации хуже по характеристикам, однако, более дешевые иранские аналоги могут помочь России держать взятый темп и продолжать делать террор as usual. Именно поэтому россиянам очень нужны Fateh-110 и Ababil. Первые – как замена для "Искандеров", вторые – для ракет С-300.

Доставка таких снарядов в Россию будет непростой задачей и будет требовать значительных усилий. С другой стороны, для России, оказавшейся в состоянии цейтнота, и уже ввозящей старые северокорейские снаряды с Дальнего Востока (а это 10 000 километров) вопрос логистических затрат давно не в приоритете. Главное, чтобы было хоть что-нибудь.Правда, этого "что-то" в нынешних условиях может и не быть – ныне на Ближнем Востоке продолжается масштабный конфликт и Иран стоит за одной из сторон (он является спонсором ХАМАС, Исламского джихада, йеменских хуситов и Хезболлы). Гарантий, что конфликт не покинет Газу и не станет для Ирана не прокси-схваткой с Тель-Авивом, а прямым столкновением, не существует. В этой ситуации, как доказала война в Украине, ни одна ракета не бывает лишней.

Впрочем, даже если Иран все-таки решится порадовать Путина, для Украины потенциальное появление иранских ракет на фронте станет неприятным фактом, но не неожиданностью. К этому готовились и именно об этом, в частности, говорили на последних заседаниях в формате "Раммштайн".

Украине необходимо усиливать ПВО и активнее наносить удары по местам дислокации российских ОТРК, не только в Крыму или оккупированных частях материковой Украины, но и по территории России. Союзники Украины должны усиливать давление на Иран и других союзников России.