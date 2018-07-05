"Бананофон" Nokia 8110 можно купить в Украине: чем уникален телефон

5 июля в Украине стартовали продажи ремейка телефона из фильма "Матрица", так называемого "бананофона" – Nokia 8110. Телефон уже можно приобрести в крупнейших сетях ритейлеров.

Об этом пишет издание tehnot.com.

Nokia 8110 получил процессор Qualcomm 205 Mobile Platform, 512 МБ внутренней и 4 ГБ постоянной памяти. Устройство имеет 2,4-дюймовый QVGA-дисплей. Камера имеет 2-МП. Заряда аккумулятора хватит на 25 дней работы.

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Телефон имеет желтый цвет панели, из-за чего и получил народное название "бананофон".



Nokia 8110 можно купить в Украине

При этом цена на устройство очень высокая – 2299 гривен. Поэтому можно считать, что это один из самых дорогих кнопочных телефонов на рынке.

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