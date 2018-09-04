Battlefield V: разработчики снизили системные требования к игре

Со времени проведения закрытого альфа-тестирования шутера Battlefield V прошло больше двух месяцев. За это время студия DICE успела несколько оптимизировать игру и представила обновленный список системных требований.

Об этом сообщает DSOGaming.

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Отметим, что Battlefield V, подобно Battlefield 1942, покажет времена Второй мировой войны, только на этот раз с более неожиданных ракурсов. Малоизвестные битвы, забытые герои, незаметные, но важные победы – вот истории, которые хотели рассказать авторы боевика. Вторая мировая война в исполнении DICE немного похожа на костюмированную вечеринку. Впрочем, всем участникам действа, кажется, довольно весело, так что не будем никого осуждать: нам самим хочется быстрее оказаться на поле боя.

Скриншот из игры Battlefield V

Минимальные системные требования Battlefield V:

Операционная система: Windows 7 \ 8.1 \ 10 (только 64-бит); Процессор: Intel Core i5-6600K \ AMD FX-6350; Видеокарта: GeForce GTX 660 (2 ГБ) \ Radeon HD 7850 (2 ГБ); Оперативная память: 8 ГБ; Свободное место на жестком диске: 50 ГБ; Версия DirectX: 11.

Рекомендуемые системные требования Battlefield V:

Операционная система: Windows 10 (64-бит); Процессор: Intel Core i7-4790 \ AMD FX-8350 Wraith; Видеокарта: GeForce GTX 1060 (3 ГБ) \ Radeon RX 480 (4 ГБ); Оперативная память: 16 ГБ; Свободное место на жестком диске: 50 ГБ; Версия DirectX: 11.1.

Скриншот из игры Battlefield V

Отметим, что выход Battlefield V перенесли на 20 ноября. Игра выйдет на PC, PS4 и Xbox One. Кроме того, с 6 сентября начнется бета-тестирование игры на всех трех платформах и продлится оно до 11 сентября. В "бета" представят две карты ("Полярный фьорд" и "Роттердам") и четыре класса персонажей (штурмовик, разведчик, медик и боец поддержки).

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Официальный трейлер Battlefield V – смотрите видео

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