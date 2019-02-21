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      Беларусь продает Украине уголь из оккупированного Донбасса, – СМИ

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      Беларусь продает Украине уголь из оккупированного Донбасса, – СМИ
      Беларусь продает Украине уголь из оккупированного Донбасса, – СМИ / hvylya.net

      В 2018 году Беларусь экспортировала в Украину каменного угля на 50,36 миллионов долларов. Это в 798 раз больше, чем в 2017 году.

      Объемы экспорта антрацита из Беларуси в Украину за год выросли в 307 раз и составили 8,82 миллионов долларов. Такие данные обнародовала Государственная служба статистики Беларуси.

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      Однако, в данных украинского Госстата, импорт угля из Беларуси не отражен вообще.

      В Беларуси залежей угля мало. В основном они представлены бурым углем. Антрацита в Беларуси нет вообще. Поэтому единственным источником этого угля могла стать лишь его покупка в других странах.

      Журналисты "Радыё Свабода" утверждают, что уголь в Беларусь мог попасть из шахт на временно оккупированном Донбассе. В частности, этот уголь покупает компания "ДТЭК" Рината Ахметова и государственная компания Центрэнерго, которую планировали приватизировать в конце 2018 года.

      Что известно о "Центрэнерго"?Это энергетическая компания, которая занимается производством и поставкой электроэнергии на оптовый рынок. Доля компании в общем объеме производимой электроэнергии страны составляет 8%, а в объеме произведенной тепловой энергии — 18%.

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      Журналисты отмечают, что новым способом поставки угля из оккупированного Донбасса государственная компания заинтересовалась после того, как в 2016 году попала в скандал из-за покупки угля у боевиков. Однако, в компании Ахметова журналистам сообщили, что уголь из Беларуси не покупают.

      Беларусь также больше продавала каменный уголь в страны СНГ и Литвы. Антрацит Беларусь больше всего продавала в СНГ и страны ЕС, в частности в Польшу.

      Уголь класса антрацит из временно оккупированных территорий Донбасса полулегально попадает в Польшу. Доходы от этого получает, в частности, лидер террористической организации "ЛНР" Игорь Плотницкий.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Новости Луганска Ринат Ахметов Экспорт Угольная промышленность Новости Донецка Новости Беларуси
      Источник: 24 Канал
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