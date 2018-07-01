21:22
1 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
12°C
16°C 10°C
  • понедельник
    14°C 10°C
  • вторник
    18°C 12°C
  • среда
    23°C 12°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Наркозвезда Мундиаля Марадона. Религия "Роскосмоса"
Вєсті Кремля
19:58, 29 июня
Вести.UA. Жир. Парламентские лучи добра. Августо Матиос
Вєсті.UA
09:01, сегодня
Хто забудовує територію національного парку елітними будинками
ЦРУ
09:00, 27 июня
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, 28 июня
Вспомнить Все. ПТУ и ПТУшники
Згадати все
22:30, 29 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Бешеные ливни в Украине, находки во Львове и жесткий отпор оккупантам – топ-5 видео недели

238 Читати новину українською
Топ-5 видео недели
Топ-5 видео недели / 24 канал

Сайт "24" предлагает вашему вниманию самые интересные и популярные среди наших читателей сюжеты за неделю.

Авто плавали в воде: какие регионы Украины пострадали от непогоды больше

В Украине внезапная непогода наделала беды – реки вышли из берегов, авто плавали в воде, а деревья падали на дороги. Обесточенными были 384 населенных пункта по всей стране. Больше всего досталось Черниговской области. Только в областном центре затопило 90 домов на 25 улицах. Тяжко было также в Ивано-Франковске. Там реки вышли из берегов, подтоплены 202 дома. А в Днепропетровской области сильным ветром повалены 150 деревьев, из-за непогоды без электроэнергии осталось около 57 тысяч человек. Гидрометцентр прогнозирует дожди и грозы по всей территории Украины.

Смотрите видео страшной непогоды в городах Украины

Во Львове под асфальтом нашли еврейские надгробия

Во Львове ремонтники под дорожным полотном обнаружили еврейские надгробия – мацевы. Волонтеры начали их доставать. Сейчас ремонтные работы на улице прекратили. Находка не удивила местных жителей. В прошлом году на этой улице (Барвинок) откопали 12 плит, а впервые на них наткнулись 10 лет назад. На них четко сохранились изображения подсвечников, звезд Давида и надписей на польском и на идиш. По мнению волонтеров, еще не менее сотни надгробий спрятаны под асфальтным полотном. Вероятно надмогильными плитами вымощена вся улица.

Смотрите видео о еврейских надгробиях на улице Львова

Украинские военные дали жесткий отпор оккупантам в поселке Пески

Несколько дней пророссийские наемники не давали покоя украинским бойцам. Чтобы не дать врагу занять позиции, ВСУ дали отпор оккупантам и уничтожили двух боевиков. Это произошло вблизи поселка Пески. Дело в том, что 56 бригада стоит на этом участке не так давно и очевидно боевики думали этим воспользоваться, особо не готовясь к этой вылазке.

Смотрите видео о том, как украинские военные дали жесткий отпор оккупантам

В Брюсселе стартовал саммит ЕС, на котором обсуждали важные вопросы для Украины

Санкции в отношении России, границы Европейского союза – эти и другие вопросы обсуждали в течение двух дней в Брюсселе. Там прошел саммит ЕС. Лидеры сегодня много об Украине не говорили. Есть вероятность того, что это произойдет завтра на заключительной части. Прежде всего всех волнует вопрос миграции и миграционной кризиса. Подготовлены некоторые важные решения, однако не все страны с ними соглашаются.

Смотрите видео о переговорах на саммите ЕС

В Украине массово погибли пчелы

Почти во всех областях Украины массово погибли пчелы из-за обработки посевов опасными для насекомых пестицидами. В Союзе пасечников Украины добавили, что такого массового случая отравления пчел еще не было. Так, в результате отравления погибли около 18 тысяч пчелиных семей. Гибель пчел на пасеках начали фиксировать в Волынской, Днепропетровской, Кировоградской, Харьковской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской и ряде других областей с середины мая.

Смотрите видео о массовой гибели пчел в Украине

 

Теги: Новости Украины Новости Львова Вооруженные Силы Украины Евросоюз Стихийный бедствия Видео недели Война на Донбассе Непогода в Украине
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Справи Майдану перед загрозою розвалу: Луценко хоче розігнати Департамент спецрозслідувань
сегодня, 21:00 Справи Майдану перед загрозою розвалу: Луценко хоче розігнати Департамент спецрозслідувань
Сергій Лещенко 26
Аваковські реформи: як політично залежне МВС перетворюється на репресивну машину
сегодня, 20:00 Аваковські реформи: як політично залежне МВС перетворюється на репресивну машину
Олександра Дрік 73
Самые смешные мемы недели: вылет Германии из ЧМ и альтернативная Конституция
сегодня, 20:00 Самые смешные мемы недели: вылет Германии из ЧМ и альтернативная Конституция
69
Бешеные ливни в Украине, находки во Львове и жесткий отпор оккупантам – топ-5 видео недели
сегодня, 19:30 Бешеные ливни в Украине, находки во Львове и жесткий отпор оккупантам – топ-5 видео недели
238
Удивите меня безумием, или необычные архитектурные решения художников
сегодня, 19:02 Удивите меня безумием, или необычные архитектурные решения художников
Наталія Печерська 906
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук