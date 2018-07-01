Бешеные ливни в Украине, находки во Львове и жесткий отпор оккупантам – топ-5 видео недели

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Авто плавали в воде: какие регионы Украины пострадали от непогоды больше

В Украине внезапная непогода наделала беды – реки вышли из берегов, авто плавали в воде, а деревья падали на дороги. Обесточенными были 384 населенных пункта по всей стране. Больше всего досталось Черниговской области. Только в областном центре затопило 90 домов на 25 улицах. Тяжко было также в Ивано-Франковске. Там реки вышли из берегов, подтоплены 202 дома. А в Днепропетровской области сильным ветром повалены 150 деревьев, из-за непогоды без электроэнергии осталось около 57 тысяч человек. Гидрометцентр прогнозирует дожди и грозы по всей территории Украины.

Смотрите видео страшной непогоды в городах Украины

Во Львове под асфальтом нашли еврейские надгробия

Во Львове ремонтники под дорожным полотном обнаружили еврейские надгробия – мацевы. Волонтеры начали их доставать. Сейчас ремонтные работы на улице прекратили. Находка не удивила местных жителей. В прошлом году на этой улице (Барвинок) откопали 12 плит, а впервые на них наткнулись 10 лет назад. На них четко сохранились изображения подсвечников, звезд Давида и надписей на польском и на идиш. По мнению волонтеров, еще не менее сотни надгробий спрятаны под асфальтным полотном. Вероятно надмогильными плитами вымощена вся улица.

Смотрите видео о еврейских надгробиях на улице Львова

Украинские военные дали жесткий отпор оккупантам в поселке Пески

Несколько дней пророссийские наемники не давали покоя украинским бойцам. Чтобы не дать врагу занять позиции, ВСУ дали отпор оккупантам и уничтожили двух боевиков. Это произошло вблизи поселка Пески. Дело в том, что 56 бригада стоит на этом участке не так давно и очевидно боевики думали этим воспользоваться, особо не готовясь к этой вылазке.

Смотрите видео о том, как украинские военные дали жесткий отпор оккупантам

В Брюсселе стартовал саммит ЕС, на котором обсуждали важные вопросы для Украины

Санкции в отношении России, границы Европейского союза – эти и другие вопросы обсуждали в течение двух дней в Брюсселе. Там прошел саммит ЕС. Лидеры сегодня много об Украине не говорили. Есть вероятность того, что это произойдет завтра на заключительной части. Прежде всего всех волнует вопрос миграции и миграционной кризиса. Подготовлены некоторые важные решения, однако не все страны с ними соглашаются.



Смотрите видео о переговорах на саммите ЕС

В Украине массово погибли пчелы

Почти во всех областях Украины массово погибли пчелы из-за обработки посевов опасными для насекомых пестицидами. В Союзе пасечников Украины добавили, что такого массового случая отравления пчел еще не было. Так, в результате отравления погибли около 18 тысяч пчелиных семей. Гибель пчел на пасеках начали фиксировать в Волынской, Днепропетровской, Кировоградской, Харьковской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской и ряде других областей с середины мая.

Смотрите видео о массовой гибели пчел в Украине