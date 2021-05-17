Беспорядки на "Барабошово" в Харькове: охрана препятствует работе предпринимателей – видео
На одном из крупнейших рынков Украины происходила драка. Силой мерялись охранники концерна "АВЭК", которому принадлежит "Барабашово", и муниципальная охрана предпринимателей.
Источник:"Редпост"
По информации местного издания, сотрудники концерна не первый раз блокируют работу предпринимателей. На этот раз инцидент возник из-за продавца, у которого свой магазин на "стометровке".
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Что известно о драке на "Барабашово"
- По словам очевидцев, на рынке "отжимают" магазин у предпринимателя торговой площадки "Перекресток".
- 17 мая, когда он пришел на работу, то обнаружил, что на дверях – совсем другие замки.
- Мужчина срезал их и продолжил розничную торговлю.
- Через несколько минут к нему ворвались охранники концерна и начали препятствовать работе.
- Ему на помощь пришла официальная муниципальная охрана.
- О завершении конфликта пока ничего не известно.
- Как сообщили изданию "Редпост" собственные источники, подобные конфликтные ситуации происходят и на других торговых площадках.
- Там "АВЭК" блокировал работу из-за отключения электроэнергии.
Схватка на рынке "Барабашово": видео
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