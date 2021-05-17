На одном из крупнейших рынков Украины происходила драка. Силой мерялись охранники концерна "АВЭК", которому принадлежит "Барабашово", и муниципальная охрана предпринимателей.

По информации местного издания, сотрудники концерна не первый раз блокируют работу предпринимателей. На этот раз инцидент возник из-за продавца, у которого свой магазин на "стометровке".

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Что известно о драке на "Барабашово"

По словам очевидцев, на рынке "отжимают" магазин у предпринимателя торговой площадки "Перекресток".

17 мая, когда он пришел на работу, то обнаружил, что на дверях – совсем другие замки.

Мужчина срезал их и продолжил розничную торговлю.

Через несколько минут к нему ворвались охранники концерна и начали препятствовать работе.

Ему на помощь пришла официальная муниципальная охрана.

О завершении конфликта пока ничего не известно.

Как сообщили изданию "Редпост" собственные источники, подобные конфликтные ситуации происходят и на других торговых площадках.

Там "АВЭК" блокировал работу из-за отключения электроэнергии.

Схватка на рынке "Барабашово": видео

Обратите внимание! В апреле, когда все госслужащие декларировали свои доходы и имущество, Фельдман-младший получил 99 миллионов гривен в подарок от мамы. Женщина получила состояние после смерти мужа, который был бизнесменом и председателем совета учредителей частного акционерного общества "Концерн АВЭК и Ко".