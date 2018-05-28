Беспроводная зарядка от Meizu поступила в продажу: цена новинки

Китайская компания Meizu выпустила беспроводное зарядное устройство. И это при том, что компания не производит смартфонов, которые бы поддерживали соответствующий тип зарядки.

Об этом пишет Gizmochina.



Именно сегодня, 28 мая, беспроводная зарядка от Meizu поступила в продажу. Она поддерживает 10-ваттную быструю зарядку.

Читайте также: Xiaomi представила чемодан, который отпирается по отпечатку пальцев: цена новинки

Зарядное устройство можно приобрести в черном и белом цветах по цене 99 юаней (около 400 гривен). Это устройство можно купить в интернет-магазине Meizu, а также в магазинах партнеров.



Зарядное устройство поддерживает вход 5В/2А и 9В/1.6А и выход 10Вт, 7,5Вт и 5Вт. Диаметр корпуса составляет 106 мм, толщина – 8.8 мм. Длина кабеля – 1 метр.

Беспроводная зарядка от Meizu