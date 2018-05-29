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Беспроводные премиум наушники от Xiaomi: во сколько обойдется новинка

96 Читати новину українською
Xiaomi Mi Bluetooth Headphones
Xiaomi Mi Bluetooth Headphones

29 мая китайская компания Xiaomi запустила продажу беспроводных премиум-наушников Xiaomi Mi Bluetooth Headphones. Наушники можно синхронизировать со смартфоном с помощью Bluetooth.

Об этом пишет akket.com.

Эти наушники складные, поэтому их удобно брать с собой. Внутри каждого из наушников есть 40-мм динамические излучатели, которые обеспечивают громкий и четкий звук. Изоляция с внутренней стороны сделана из мягкого силиконового покрытия, что предотвращает соскальзывание наушников.

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Каждый наушник с внешней стороны имеет сенсорную панель, на которой можно управлять громкостью, ставить музыку на паузу, или, наоборот, воспроизводить ее.

Кроме того, новинка оборудована двумя микрофонами, которые имеют функцию шумоподавления.

Xiaomi Mi Bluetooth Headphones работают на аккумуляторе емкостью 400 мАч, который обеспечивает около 10 часов работы при средней громкости. Наушники могут полностью зарядиться за 2,5 часа.

Новинка стоит 299 юаней, то есть около 1200 гривен.

Xiaomi Mi Bluetooth Headphones

Xiaomi Mi Bluetooth Headphones стоят 1200 гривен

Теги: Техно Xiaomi Гаджеты
Источник: 24 Канал
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