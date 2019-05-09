"Бессмертный полк" в Киеве потроллили портретами Саши Грей, Рейгана и Яроша

На акции "Бессмертный полк" в Киеве 9 мая среди портретов погибших во Второй мировой войне заметили портрет американской порноактрисы Саши Грей. Это изображение оказалось троллингом того, что на акцию часто приносят фото вовсе не "воевавших дедов", а фейковых ветеранов. Или же чествуют только героев советской армии, не говоря о роли ОУН и УПА.

9 мая в Киеве прошла пророссийская акция "Бессмертный полк", на которую вышли сотни людей. Они держали в руках портреты участников Второй мировой войны.

Читайте также: Оксана Марченко поздравила с 9 мая скандальным сообщением, где назвала национализм фашизмом

Саша Грей давно уже не воюет на тех фронтах, где она получала свои победы, но память о ней все еще теплится в некоторых сердцах,

– пошутил о порноактрисе украинский нардеп Борислав Береза.

Этот портрет принес ветеран войны на Донбассе Денис Антипов. На нем Саша Грей указана как Александра Сирко – учительница, санитарка, герой кинохроники. Кстати, Саша Грей когда-то давно была учительницей.

"Грустно от того, что люди соглашаются быть пешками в играх Кремля и реализовывать "бессмертные полки", которые задуманы, как технология вражды, а не как образец памяти заслугам ветеранов Второй мировой. А лучшим примером того, что это только технология, являются плакаты, которые валяются на свалках с этого марша после его окончания", – написал Береза.

Дмитрий Ярош тоже присоединился к "Бессмертному полку", пошутил Антипов о руководителе Добровольческого украинского корпуса.

Читайте также: Полиция задержала скандальную Бережную за георгиевскую ленту на акции в Киеве

На акции заметили и портрет 40-го президента США Рональда Рейгана. Именно он был американским лидером, когда страна участвовала во Второй мировой войне против Третьего рейха.

Сегодня вышел поблагодарить за победу участника Второй мировой войны Рональда Рейгана. За то, что он понимал, что в войне было два виновника, два нечеловеческих тоталитарных режима – нацизм и коммунизм. И пока остается второй – это огромная опасность для всего мира,

– написал Павел Островский, который и нес портрет Рейгана.

Читайте также: Есть несколько рычагов для прекращения акций "Бессмертного полка", – эксперт

Он напомнил, что за время президентства Рейгана была создана мировая антикоммунистическая коалиция, а следствием работы его администрации стал развал СССР, благодаря чему украинцы получили свободу.

С таким плакатом Островский простоял час возле метро "Арсенальная", где собирался "Бессмертный полк". Большинство людей реагировали адекватно и с пониманием относились к такому стремлению почтить участника Второй мировой войны. Но с началом шествия пенсионер попытался выхватить у парня плакат и оторвал часть изображения. Его окружили полицейские и начали брать объяснения.

Кроме того, акцию также троллили плакатами супер-героев кинематографической вселенной Marvel, стилизованными под фото ветеранов войны. Собравшиеся скандировали традиционные лозунги "Слава Украине – Героям Слава!", а также выкрикивали слова: "Мстители с народом!", "Валар Моргулис – Валар дахарис", "Свободу Винтерфеллу!".

Что такое "Бессмертный полк"?

Российская общественная организация, цель которой – проведение чествований участников Второй мировой войны. С 2012 года выступления организации охватили всю Россию. Она начала активно действовать на территории других государств, в том числе и в Украине: 9 мая акции происходили и происходят и в Киеве.



В целом "Бессмертный полк" – это информационная провокация России, элемент гибридной войны. Она направлена ​​не на призыв почтить и не повторить войну, а на позиционирование "русского мира", мифологии о победе России во Второй мировой войне, или, как они ее называют – Великой отечественной.

Смотрите видео с марша "Бессмертного полка" в Киеве: